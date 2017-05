Köln : Köln |

Unsere Kinder werden zu Spinner und wir unterstützen sie dabei. Sie denken nicht richtig zu lesen? Doch, doch! Sicher haben sie auch schon einige dieser Spinner gesehen, immerhin ist es der neueste Hype.

Kaum war dieses Ding, welches den Namen "Fidget Spinner" trägt eingezogen, wollten es auch schon alle nutzen. Das Smartphone wurde zur Seite gelegt, allerhöchstens schaute man noch einmal drauf um sich bei You Tube Tricks anzusehen, welche andere Spinner bereits beherrschten.Sollen wir nun klagen, weil unsere Jugend plötzlich wieder Interesse an anderem entwickelt als nur Fernsehen, Internet, Smartphone? Tapfer sein und sie nicht belächeln, sondern einfach mal selbst einen Fidget Spinner zur Hand nehmen. Aber Vorsicht! Suchtpotential! Wer daran noch nicht genug hat, der wartet auf den Jammer, denn dieser Hype ist noch nicht in Deutschland angekommen, schwappt aber bereits herüber.Ursprünglich sollte der Spinner für Autisten und ADHS Kinder sein, doch schnell fanden ganze Generationen daran Gefallen und dies ist auch gut so. Für den Technikernachwuchs haben die kleinen Spinner, justierbare Kugellager. Sind sie richtig eingestellt steigt die Geschwindigkeit des Fidget Spinners.