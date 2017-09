Perfect Meat Academy - Grill Inn - Köln

Köln : Grill Inn |

Regelmäßig bietet das Grill Inn interaktive Grillseminare an, bei denen erfahrene Köche den Teilnehmern eindrucksvoll die richtigen Handgriffe am Grill näherbringen und jedem Teilnehmer bei der Zubereitung der Speisen mit Profitipps zur Seite stehen.



Die Besucher erwartet ein informatives und zugleich genussvolles Kochevent mit zahlreichen Gaumenfreuden.



Der Name ist Programm – lernen Sie in der Perfect Meat Academy alles über perfektes Fleisch.

Woran man wirklich gutes Fleisch erkennt.

Wie unterschiedlich Fleisch je nach Rasse und Fütterung schmecken kann.

Wie man gutes Fleisch richtig zubereitet.

Das Küchenteam von OTTO GOURMET beherrscht das Kochen auf Sterne-Niveau und zeigt Ihnen alle Tipps und Tricks. Zum Einsatz kommen ausschließlich Produkte aus dem OTTO GOURMET Sortiment, die auf verschiedene Arten zubereitet werden.



Während der Querverkostung erleben Sie den Geschmack der unterschiedlichen Fleischsorten, -rassen und -fütterungen und finden vielleicht schon Ihren persönlichen Favoriten.



Im Laufe des Abends genießen Sie ein Vier-Gang-Menü, bei deren Zubereitung Sie selbstverständlich mit Hand anlegen dürfen.



Alle Getränke – vom Gosset-Champagner zum Empfang, über die begleiteten Weine bis hin zum Softdrink – sind selbstverständlich im Preis inbegriffen.



Ort: LESKANPark | Waltherstraße 49-51 | Haus 9 | 51069 Köln



Weitere Infos unter: www.grill-inn.de