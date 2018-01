Maite Kelly live bei der größten Schlagerparty Kölns

• Schlagerstar Maite Kelly live in Köln Die größte Schlagerparty Kölns in der Eventlocation WALL 7 • Discofox lebt – die neue Partyreihe „Wir sind Schlager“ in Köln Maite Kelly live am Samstag, den 27. Januar 2018 in der Eventlocation WALL 7





Köln – Maite Kelly, die Frau mit der goldenen Stimme kommt nach Köln. Am Samstag, den 27. Januar 2018 findet die größte Schlagerparty Kölns „Wir sind Schlager“ in der ehemals als Diskothek „Tanzlokal Nina“ betriebenen Eventlocation WALL 7 statt. Maite Kelly setzte den Grundstein für ihre Karriere in jungen Jahren mit der „Kelly Family“, welche derzeit ihr großes Comeback feiert, und ist mittlerweile seit einigen Jahren als Solo-Künstlerin unterwegs. Mit dem Duett mit Roland Kaiser „Warum hast du nicht nein gesagt“ schaffte sie im Jahre 2014 den Durchbruch. Ihre Hits mit Ohrwurmgarantie, wie „Sieben Leben für dich“ oder „Jetzt oder nie“ lassen kein Tanzbein stillstehen. Maite Kelly ist eine absolute Entertainerin und wird im Januar auch die Kölner in ihren Bann ziehen.



Tickets für „Wir sind Schlager“ gibt es für nur 12,-€ im Vorverkauf auf



oder unter der kostenlosen Tickethotline 0800 – 333 222 6.



Text Quelle: Pressemitteilung Pro-Event