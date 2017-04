MAITE KELLY das 1. Mal in Köln LIVEAUFTRITT im Tanzlokal Nina, Köln

Pressemitteilung: Maite Kelly zum ersten Mal live in Köln



Köln, 21. April 2017• Tanzen in einer der schönsten Locations Kölns:Live Auftritt von Maite Kelly am 21. April 2017 im Tanzlokal Nina• Ein ganz besonderer Abend im Kölner NordenSchlagerparty mit Live Auftritt von Maite KellyKöln. 21. April 2017 – Das schönste Tanzlokal Kölns, im Jahre 2014 eröffnet von Veranstalter und Manager Markus Krampe bietet jeden Monat ein abwechslungsreiches Programm mit diversen Live-Auftritten von Künstlern der Schlager- und Partyszene, wie Michael Wendler, Michelle oder auch Jürgen Drews, ebenso wie Mia Julia, Lorenz Büffel oder Peter Wackel. In der exklusiven Location kommen Jung und Alt ganz auf ihre Kosten. In der Royal Suite kann man zu den größten Schlagerhits tanzen und die angenehme Stimmung genießen. Im Party-Stadl gibt es das Beste aus den Charts, 90´s Best, Kölsch und Partymusik .Am 21. April lädt das Tanzlokal zu einem Event der Extraklasse ein: Maite Kelly, das zweitjüngste Mitglied der Kelly Family ist seit einigen Jahren erfolgreich als Solokünstlerin unterwegs und schaffte ihren Durchbruch im Jahre 2014 mit dem Duett "Warum hast du nicht nein gesagt" mit einem der erfolgreichsten Interpreten Deutschlands, Roland Kaiser. 2016 brachte sie ihr erfolgreiches Album "Sieben Leben für dich" heraus und wird am 21. April zum ersten Mal im Tanzlokal Nina Köln, Neustadt-Nord, am Gladbacher Wall sein und die Schlagerparty mit ihrem Live-Auftritt am späten Abend abrunden. Einlass ist um 21:00 Uhr, der Eintritt beträgt 10,- Euro an der Abendkasse.Parkplätze sind im angrenzenden kostenfreien Parkhaus ausreichend vorhanden.Tanzlokal Nina, Gladbacher Wall 5, 50670 KölnEs gibt keinen Ticketvorverkauf.Weitere Informationen zu besonderen Angeboten für Gruppen, Geburtstagsfeiern und Junggesellenabschiede auf TANZLOKAL NINA, Köln MedienkontaktPressestelle „Pro-Event“Pro-Event Entertainment GmbH02261 – 20 4444 0presse@pro-event.deCopyright: Die verwendeten Fotos sind von der Homepage Maite Kelly