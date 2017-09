Anzeige

kostenloser Besuch

Zwei Freunde fahren zum Tanken.



An der Tankstelle hängt ein Zettel mit der Aufschrift:

Großes Gewinnspiel.

Kostenloser Besuch in einem Etablissement zu gewinnen.



Sie können einen kostenloser Besuch, in einem Etablissement zu gewinnen.



Die beiden gehen zum Bezahlen, fragen was man tun muss,

um zu gewinnen.



Ganz einfach, sagt der Tankwart.



Sie denken sich eine Zahl zwischen 1 und 10 aus,

wenn sie diese erraten, dann haben Sie gewonnen.



Fünf, rät der eine Freund.



Der Tankwart antwortet: Tut mir leid, es war die Vier.

Sie haben leider nichts gewonnen.



Einige Tage später versucht es der andere Freund auch,

aber verliert ebenfalls.



Daraufhin meint er zu dem Ersten: Weißt du, ich glaube, dass etwas faul,

an dem Spiel ist.



Das glaube ich nicht, meint der Erste.

Du musst wissen, dass mein Schwager mir gesagt hat:

Hör mal zu. ich habe schon zwei Mal mal gewonnen.



Ich habe die Mitteilung von meinem Schwager nicht weiter kommentiert,

auf diese Mitteilung nicht geantwortet.



Der eine Freund ist sauer und sagt:

Manche haben Glück beim Tanken und bei den Gewinnspielen.



Fazit:

1)

Manche gewinnen - beim Gewinnspiel.

2)

Andere,

verlieren den Überblick,

bei ihren Kommentaren und ihrer Kommentar - Lust.

3)

bei der Sucht,

überall Kommentare abzulassen,

geraten diese Überall - Kommentatoren,

schnell in einen Kreisverkehr (Kommentar - Kreisel).



