HOMEMADE Winterbazar Cologne 2017

Köln : Pattenhalle Ehrenfeld |

DEINE Stadt IST kreativ - und du kannst im Winter 2017 alle wunderbaren Produkte bei der HOMEMADE-Cologne, dem Winterbazar für Design und Selbstgemachtes, bestaunen!

Neben mehr als 50 Ausstellern erwarten dich auf unserem einzigartigen, alternativen Winter-Designmarkt nette Mukke und verschiedenste Köstlichkeiten, wie Currywurst, Crepes, Suppen, Falafel und vieles mehr! Mitten in Ehrenfeld sind wir erstmals in der Pattenhalle in der Christianstraße.



Komm' - Samstags den 9. Dezember 2017 und Sonntags, den 10. Dezember 2017 jeweils von 11 bis 19 Uhr in Ehrenfeld vorbei! Eintritt: 4€



Weitere Infos findest du unter www.produkte-aus-deiner-stadt.de. Eine Veranstaltung von www.0049events.de