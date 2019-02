Genuss Festival Köln

Köln : Schokoladenmuseum |

Kölns größtes kulinarisches Open-Air-Festival



Vom 28.06.-30.06.2019 laden besondere Aussteller Feinschmecker zum Genussbummel und Einkauf hochwertiger Produkte ein.



Das 5. GENUSS FESTIVAL legt höchsten Wert auf Qualität und versteht sich als anspruchsvolles Event für erlesenen Genuss und Lifestyle. Mit den weißen Pagodenzelten vor dem Schokoladenmuseum und entlang des Rheinauhafens, sowie den stylischen Foodtrucks in der “Foodtruck Avenue“ wird ein einzigartiges Ambiente zum Einkaufen, Probieren und Verweilen geschaffen. Das Angebot der fast 100 Aussteller umfasst hochwertige Lebensmittel, erstklassige Weine, edle Spirituosen, frisch zubereitete Speisen und Menüs, exotisches Obst und Gemüse, süße Leckereien, Kochzubehör und Küchenutensilien.



In gemütlicher Atmosphäre kulinarische Köstlichkeiten genießen – hier können die Besucher ein gelungenes Schlemmer-Wochenende mit Freunden und der Familie erleben.



Also kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!