Die größte Schlagerparty Kölns feiert ihre Premiere

Tanzen in einer der schönsten Eventlocations in Köln „Wall 7“ „Wir sind Schlager“ die neue Partyreihe startet mit gleich zwei Spitzen-Acts



Discofox lebt – die neue Partyreihe „Wir sind Schlager“ in Köln Start im Dezember mit Michael Wendler und Michelle.



„Wir sind Party“ heißt die neue Veranstaltungsreihe im Rheinland, welche aus drei verschiedenen Partys, namens „Wir sind Schlager“, „Wir sind Malle“ und „Wir sind Köln“ besteht.



Das absolute Highlight ist vor allem, dass bei jeder Veranstaltung mindestens ein Stargast das ganze Geschehen mit einem Live-Auftritt abrundet.



Die größte Schlagerparty Kölns, „Wir sind Schlager“, startet unter dem Motto „Hier wird Discofox getanzt“ mit gleich zwei Terminen im Dezember in einer der schönsten Eventlocations Kölns „WALL 7“, welche ehemals als Diskothek betrieben wurde und für Veranstaltungen aller Art gemietet werden kann.



So ist am Samstag, den 2. Dezember der selbsternannte König des Popschlagers, Michael Wendler, dabei.



Zwei Wochen später, am Samstag, den 16. Dezember, haben die Veranstalter den unumschränkten Schlagerstar „Michelle“, eingeladen.



Tickets gibt es auf www.wirsindparty.de



oder



unter der kostenlosen Tickethotline 0800 – 333 222 6.





Medienkontakt

Pressestelle „Pro-Event Entertainment GmbH“

Pro-Event Entertainment GmbH

02261 – 20 4444 0

presse@pro-event.de