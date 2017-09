Create Your Own - Burger Session

Köln : Grill Inn |

Das Grill Inn veranstaltet zusammen mit Sebastian Morgenstern, dem deutschen Vizegrillmeister und Martin Block, dem Küchenchef der Fetten Kuh in Köln, einem der renommiertesten Burgerläden Deutschlands, die Create Your Own Burger Session.



An diesen Abenden haben alle Gäste die Möglichkeit, in die Welt der Burger einzutauchen. Sie lernen alles rund ums Fleisch, von Fleisch wolfen, über Fleischwarenkunde bis hin zur Querverkostung verschiedener Fleischqualitäten.



An verschiedenen Stationen werden Burgerpatties, Burger Buns und Saucen hergestellt. Nach dem Baukastensystem der Fetten Kuh können Sie Ihren Lieblingsburger kreieren: aus verschiedenen Saucen, Toppings, Käsesorten, Wurstwaren, Salaten und Gemüsesorten zeigen Ihnen die Profis, wie man selbst die verschiedensten Burger-Kompositionen erfolgreich zusammenstellt.



Lernen Sie, wie man die besten Burger baut und eigene Burgerkreationen entwirft. Sie können sich auf einen schönen Spätsommer-Grillabend im GRILL inn freuen!



Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte die Website: www.grill-inn.de



Wo: LESKANPark Haus 9 /Grill Inn



Uhrzeit: 18:00 Uhr – 22:00 Uhr



Kursleiter: Sebastian Morgenstern & Martin Bloc