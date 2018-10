Anzeige

Serie: "Auf's Korn genommen": Der Arbeitslosen-Song

(Hinweis: Am wirkungsvollsten lässt der Text auf eine gängige Hip-Hop-Melodie mit vielen eingebauten Beats singen.)



Arbeitslosen-Song



Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.



Ich nehme gern Geschenke an,

vom Arbeits- und Sozialamts-Mann.

Kauf mir davon zu ihrem Schreck

'nen Cadillac, 'nen Cadillac.

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.



Ich schreibe oft Bewerbungsbriefe

an Firmen fast zum Null-Tarife.

Doch Antwort kam auf hunderte

nur einzelne, was nicht wunderte, d e n n:

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.



Ich rannte mir die Sohlen durch

und klingelte an Toren.

"Du fauler Hund, Schmarotzerlein,

du hast hier nichts verloren!"

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.



Von Kurs zu Kurs ich wand're nun

voll Dank und voller Zuversicht,

nutz' jede Chanc' und bin schön brav

und sehe doch das Ufer nicht, d e n n:

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.

Ich bin ein Arbeitsloser, ein Loser, ein Looser.



Fazit:

Ich bin –

ich sag' es ganz leise –

für Manchen

die letzte Scheiße!

