Serie "Auf's Korn genommen": Kostenrechnung unsere. Gebet eines wirtschaftsliberalistischen Managers

"Kostenrechnung unsere im Wirtschaftsleben,

geheiligt werden deine Zahlen.

Dein Ertrag komme.

Dein Wille geschehe,

wie in den Betrieben,

so im Sozialwesen.

Unser tägliches Leistungssoll gib' uns heute.

Und vergib uns unsere sozialen Anwandlungen,

wie wir denen niemals vergeben,

die deinen Ansprüchen nicht genügen.

Und führe uns nicht in die Lage der Globalisierungsverlierer,

sondern erlöse uns von den Gewerkschaften.

– Teil des Pfarrers:

Erlöse uns, Kostenrechnung,

allmächtiges Kontrollinstrument,

von allen Sozialromantikern

und gib Effizienz in unseren Betrieben.

Komm uns zu Hilfe mit deinen Tabellen

und bewahre uns vor Mitleid mit den sozial Schwachen,

damit wir voll Zuversicht das Kommen der Aktionärsversammlung erwarten. –

Denn dein ist der Umsatz

und die Rentabilität

und die Gewinnmaximierung

in Ewigkeit



Amen!"

