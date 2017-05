Kindheitslexikon: Musik

Musikalisches allgemein

Kölledaer Musikschule

AWA: Abkürzung für "Anstalt zur Wahrung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte auf dem Gebiet der Musik". Verwertungsgesellschaft von Urheberrechten in der DDR. In etwa vergleichbar mit der GEMA in der Bundesrepublik oder der AKM in Österreich.Bach, Johann Sebastian: Deutscher Komponist, Organist und Cembalist der Barockzeit. Lebte von 1685 bis 1750. Da alle seine Wirkungsstätten im mitteldeutschen Raum liegen, ist seine Verehrung dort heute noch entsprechend hoch. Unter Kennern und Musikliebhabern legendär sind etwa die gemeinsamen Bach-Aufführungen von Leipziger Thomanerchor und Gewandhausorchester.Die einzige vollständige Messekomposition von ihm ist übrigens die Messe h-Moll BWV 232. Der Komponist verbrachte die letzten eineinhalb Jahrzehnte seines Lebens fast nur mit der Komposition dieses Werkes.Unter anderem auch in Kölleda ist eine Straße nach ihm benannt. Sie zweigt von der Straße Weimarisches Tor ungefähr auf der Höhe Goethestraße ab und mündet in den Wilhelm-Pieck-Ring.Buxtehude, Dieterich: Eine ziemlich bedeutende Rolle in der evangelischen Pfarrgemeinde unserer Stadt spielte Dieterich Buxtehude, ein um 1637 wahrscheinlich in Helsingborg geborener dänisch-deutscher Barockkomponist. Vor allem im Rahmen von "Geistlichen Abendmusiken" in der St. Wippertikirche wurden seine Werke aufgeführt.Er war übrigens auch ein maßgeblicher Inspirator für den unmittelbar nach ihm prominent gewordenen Johann Sebastian Bach.Eterna war ein Plattenlabel des staatlichen DDR-Tonträgerproduzenten VEB Deutsche Schallplatten Berlin für klassische Musik, Opern, Operetten, politische Lieder sowie Volkslieder, Jazz und Kirchenmusik.MDR: Auch wenn ich kein ausgewiesener Klassik-Fan bin, versäume ich dennoch kein entsprechendes Konzert, das vom MDR aus Leipzig, Dresden oder Halle übertragen wird.Truck Stop: Es muss so im Frühjahr 1991 gewesen sein, als anlässlich eines Festivals in Weimar die bekannte deutsche Country-Gruppe "Truck Stop" auftrat. In Kölleda war das in den Tagen zuvor Stadtgespräch.Ein paar Lieder, an die ich mich so erinnern kann, als ich im Vorschulalter vormittags oben bei meiner Großmutter in der Küche neben dem Radio saß:- "Papa, wach auf".- "Du da, im Radio".- "Komm doch mal rüber".- "Das kommt nie wieder, jeder Tag bringt neue Lieder".- "Julie" des jugoslawischen Sängers Daniel.- "Wer hat die Kokosnuss geklaut".Speziell erwähnt werden muss in diesem Kapitel vor allem der Beginn der Achtziger Jahre. Es war dies eine Zeit, die musikalisch sehr stark durch sentimentale Balladen geprägt war. Konkret erinnern kann ich mich noch an:- "A Taste Of Honey" von Herb Alpert (Blechbläser-Jazz-Instrumental).- "Angel Of Mine" von Frank Duval (Titellied der Derrick-Folge "Dem Mörder eine Kerze").- "Chim Chimney" aus "Mary Poppins".- "Ding-A-Dong" von "Teach-In".- "Du" von Ingrid Peters.- "Feuer" von Ireen Sheer.- "Freu dich bloß nicht zu früh" von Gitte.- "Himbeereis zum Frühstück" von "Hoffmann & Hoffmann". (Englisches Original: "Standing In A Crossfire" von den Bellamy Brothers.)- "Ich mag" von Volker Lechtenbrink.- "Jenseits von Eden" von Nino de Angelo. (Original: "Guardian Angel" von Drafi Deutscher.)- "Jimmy Blue" von Lena Valeitis.- "Major Tom (Völlig losgelöst)" von Peter Schilling.- "Porque te vas'" von Jeanette.- "Schalt mal die Sonne an".- "The Day Before You Came" von Agnetha Fältskog.- "Will alles" von Gitte.- "Woman In Love".- "Wrap Your Arms Around Me" von Agnetha Fältskog.- "Zigeunerjunge" von Alexandra.- Eine Fernseherinnerung aus meiner Kindheit ist, wie eine Bigband, dirigiert von einem Orchesterleiter mit Haarkranz und Brille (Jazz-Insider wissen hier bestimmt, wer das sein könnte.), den Sound von "Happy Heart" von Andy Williams intonierte.Ist nicht alles exakt in dieser Zeit entstanden, ich habe hier aufgeschrieben, was in dieser Zeit sehr oft in Rundfunk und Fernsehen gespielt worden ist. Manche der Titel hier sind wesentlich älter. Also, ausschlaggebend für die Zusammenstellung waren die persönlichen Erinnerungen an diese Zeit.Zwei Lieder, die untrennbar mit dem Jahr 1982 verbunden sind:- Roland Kaiser: "Dich zu lieben".- Gottlieb Wendehals mit "Polonäse Blankenese".Lieder, die den Geist der Mitte sowie der späten Achtziger Jahre wieder spiegeln:­ Gefühlvoll-nachdenklich:+ "A Cry In The Night" von Dieter Bohlen.+ "Bataillon d'amour" von "Silly".+ "Close To Heaven" von Alexis.+ "Crockett's Theme" von Jan Hammer (Melodie aus "Miami Vice").+ "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz-Rudolf Kunze.+ "Do You Really Want To Hurt Me" von "Culture Club".+ "I Like Chopin" von Gazebo.+ "Ist das Liebe" von Inka (Klingt ein bisschen so, als würde "Take on me" von "a-ha" von einer Frau gesungen.).+ "Karma Chameleon" von "Culture Club".+ "Nur dein Clown".+ "Silent Water" von "Blue System".+ "Stay" von Bonnie Bianco und Pierre Cosso.+ "Take On Me" von "a-ha".+ "Tears Of Ice" von "Bolland Bolland".+ "Verdammt" von Wolfgang Ziegler.+ "With Or Without You" von U2.­ Schwungvoll-rockig:+ "1000 und 1 Nacht" von Klaus Lage.+ "Axel F" von Harold Faltermeyer.+ "Barfuss oder Lackschuh" von Harald Juhnke.+ "Bruttosozialprodukt" von "Geier Sturzflug".+ "Close To Heaven" von Alexis.+ "Dolce Vita" von Ryan Paris.+ "Don't Think Twice It's Alright" von Konstantin Wecker.+ "Don't Worry Be Happy" von Bobby McFerrin.+ "Fame" von Irene Cara (allerdings schon von 1980).+ "Flug auf dem Glücksdrachen" von Klaus Doldinger aus dem Film "Die unendliche Geschichte".+ "Girls Just Want To Have Fun" von Cyndi Lauper.+ "He's A Man" von Mandy Winter (Abspannmelodie von "Peter Strohm").+ "Jump" von Van Halen.+ "Like Ice In The Sunshine" von Beagle Music Ltd..+ "Live Is Life" von Opus.+ "Nothing's Gonna Stop Us Now" von "Starship".+ "Sunshine Reggae" von "Laid Back".+ "The Heat Is On" von Harold Faltermeyer und Keith Forsey.+ "The Power Of Love" von "Huey Lewis & the News".+ "This Was The Last Time" von Heather Jones.+ "Thriller" von Michael Jackson.+ "What A Feeling" von Irene Cara ("Flashdance").+ "Who Is Bad" von Michael Jackson.+ "Xanadu" von Olivia Newton-John.+ Vorspannmelodie der ZDF-Hitparade aus dem Jahr 1988.- Und schließlich eine Art Hymne für das furiose Ende des Jahrzehnts:+ "Looking For Freedom" von David Hasselhoff.Was Sängerinnen betraf, so fand ich mit 13, 14 Kylie Minogue mal ganz niedlich. Das war noch die Zeit, in der sie das fröhliche Achtziger-Jahre-Girl war. Als sie in den Neunziger Jahren dann bei ihren Bühnenauftritten einen auf verrucht und lasziv machte, fand ich sie einfach nur noch nichtssagend.Jede Epoche hat auch ihre spezifischen Blödelei-Lieder, so auch die Achtziger:- "An der Nordseeküste" von Klaus und Klaus.- "Auf Mallorca gibt es keinen Baggersee" von Klaus und Klaus.- "Bodo mit dem Bagger" von Mike Krüger.- "Das Tor" von Peter Behrens ("Ja wenn ein Tor fällt,/ja wenn ein Tor fällt,/dann bau'n wir's wieder auf". – Es ist bei mir mit starken Erinnerungen an die Fußball-Europameisterschaft 1988 verbunden, während der es im Fernsehen oft gespielt wurde.).- "Frühstück" von den "Gebrüder Blattschuss" ("Noch 'n Toast, noch 'n Ei, noch 'n Kaffee, noch 'n Brei").- "Guten Morgen, liebe Sorgen" von Jürgen von der Lippe.- "Zapp, zapp, zapp, schwapp, schwapp, schwappelapp" von Wolfgang "Lippi" Lippert.Meine persönlichen Favoriten unter der DDR-Rockmusik, was die Stücke betrifft, waren:- "Als ich fort ging".- "Am Fenster".- "Bataillon d'amour".- Beat-Instrumentalstück unbekannten Titels von "The Sputniks" von 1964.- "Brother" von "Karussell". (Das war der Titelsong der "Polizeiruf"-Folge "Der Fall Preibisch", in der ein Mann in den Zwanzigern auf eigene Faust zu ermitteln beginnt, wer seinen Bruder auf dem Motorrad zum Krüppel gefahren hat.)- "Heißer Sommer".- "Mocca Milch Eisbar".- "Sag mir, wo du stehst".- "Über sieben Brücken".- "Unsere Liebe" von Arnold Fritzsch. (Das war der Titelsong der "Polizeiruf 110"-Folge "Kein Tag ist wie der andere".)- Lied, das der Schauspieler Giso Weißbach in der "Polizeiruf 110"-Folge "Abschiedslied für Linda" sang.Die historische städtische Musikschule befand sich in der repräsentativen Villa Wagner auf der Ostseite der Straße Weimarisches Tor. Unmittelbar südlich neben dem schmalen Durchgangsweg in Richtung Wilhelm-Pieck-Ring.Meine Großmutter hatte mir manchmal vom früheren regen musikalischen Treiben in dieser Villa berichtet.Zu DDR-Zeiten wurde das Gebäude überwiegend privat genutzt. Bereits in einer Gemeindemitteilung von Anfang September 1950 ist in Bezug auf dieses Gebäude die Rede von der ehemaligen Musikschule. In welcher zu diesem Zeitpunkt aber dennoch Konzertmeister Franz Sykora Violinen- und Klavierunterricht erteilte.Zu meiner Zeit praktizierte den Klavierunterricht dann ein Musiklehrer namens Habich.In der Vergangenheit befand sich hier auch einmal der Schulhort für die Jahnschule, bis dann ein eigenes Hortgebäude auf dem Schulgelände errichtet wurde.Wenn meine Informationen zuverlässig sind, wurde dort irgendwann nach der Wiedervereinigung wieder Musikschulunterricht aufgenommen.