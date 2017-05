Kindheitslexikon: Malerei/Grafik

Die Gemälde Lucas Cranachs.Jugendstil.Sozialistischer Realismus.Einzelne Vertreter der Pop-Art, zum Beispiel Keith Haring oder Roy Lichtenstein.Irgendwie begründen kann ich diese Vorlieben nicht, ich glaube, das ist auch generell unmöglich. Wenn einen der Stil eines Malers oder eine Epoche spontan "anspringt" – dann geschieht das einfach!Machen wir nun einen großen thematischen Sprung zu meinen eigenen Kinderzeichnungen.Einige Erinnerungen zum Thema:Irgendwann im Herbst 1980 saß ich mal in der Küche meiner Großmutter am Küchentisch, in der Nähe der Speisekammertür, und malte mit weißer Deckfarbe Schneemänner auf schwarzes Papier.Irgendwann 1981 hatte ich mal ein Informationsheft aus dem DDR-Straßenverkehrsordnungs-Bereich als Malbuch bekommen, weil sich darin zahlreiche mit dünner Linie gezeichnete Schwarz-Weiß-Illustrationen von Straßenverkehrsszenen befanden. Auf dem Deckblatt befand sich eine diagonale Draufsicht auf eine Straßenkreuzung, weiß ich noch. Das Ausmalen hatte mir total viel Spaß gemacht, weil die Zeichnungen sehr sympathisch waren.Ich erinnere mich an die Stempelkästen aus meiner Kindheit, mit denen ich sehr oft gestempelt und die Ergebnisse ausgemalt hatte. Es gab verschiedenste Themen: Kinderspielzeug, Märchenfiguren, Faschingskostüme, Tiere, …Irgendwann im April, Mai, Juni 1982 kamen mal irgendwelche Leute in unsere Kindergartengruppe und schenkten uns lauter so Kleinigkeiten. Den Anlass habe ich vergessen. Unter anderem war eine besondere Sorte Holzbuntstifte dabei, die ich bis dahin noch nie gesehen hatte. Sie waren ocker gefärbt und an den Enden war ein kleines Stück in der Farbe gehalten, in der sie malten. Ich erinnerte mich, wie unsere Kindergärtnerin das kommentierte: "Da habt ihr auch gleich etwas für die Schule." Der Satz war bei mir hängengeblieben, da er mich sehr intensiv daran erinnerte, dass dieser neue Lebensabschnitt bald begann.Als Kind hatte ich sehr viel mit diesen "Typofix"-Schablonenfolien aus dem "VEB Grafischer Spezialbetrieb Saalfeld" gemacht. Das waren Plastikfolien, an deren Unterseite sich verschiedene Bildmotive zum Übertragen auf Irgendetwas befanden. Man zog das Schutzpapier darunter ab und legte die Folie auf den Gegenstand, auf dem man das Motiv anbringen wollte. Dies geschah in der Regel durch Drüberrubbeln mit einem Kugelschreiber.Ich übertrug die Bilder stets in ein dickes DIN-A5-Schreibheft, wo ich dann noch eine Szenerie drumherum malte.Anfang November 1983 waren wir an einem Sonnabend Vormittag mal in Erfurt gewesen. Wir sahen uns irgendein Museum an. Danach waren wir noch Einkaufen. Ich bekam an diesem Tag eine Schachtel mit Kinderschablonen. Ich weiß noch, auf dem Deckel war der stilisierte Oberkörper eines kleinen Mädchens mit Pferdeschwänzen abgebildet, welches sich mit den Schablonen beschäftigte. Es handelte sich dabei um den "Zeichenkasten 1007" der Firma markant aus Singwitz.Auch ich habe sehr, sehr gern damit gezeichnet.Am ersten Sonnabend in den Winterferien 1984 waren Mutter und ich am Vormittag zum Taubenmarkt in Buttstädt.Wir kauften dort in einem Schreibwarengeschäft unter anderem ein unliniertes Heft für mich. Und ich weiß noch, am Nachmittag saß ich dann oben am Wohnzimmertisch meiner Großmutter, mit dem Rücken zur Südwand, und zeichnete aus einem Geschichtsbuch mit Bleistift ein altgriechisches Kriegsschiff in das neue Heft ab.Als ich acht Jahre alt war, hatte Mutter etliche westliche Werbefiguren von den Verpackungen aus den Westpaketen für mich als Ausmalvorlagen abgezeichnet. Walt-Disney-Figuren von den Kaugummi-Papieren, der HARIBO-Bär. In der Schule borgten sich dann die Anderen aus meiner Klasse die Bilder aus und pauschten sie mit dem Filzstift am Fenster durch.Ebenfalls zum Thema Zeichenvorlagen passend: Als Kind zeichnete mir Mutter in einfachen, dicken Schreib- oder Rechenheften im Format DIN-A-4 manchmal mit Kugelschreiber Bilder vor, ich malte sie dann mit den dicken "Stepke"-Filzstiften aus und zeichnete noch ein paar Details dazu, die mir so einfielen. Damals, Mitte der Achtziger, kam auch in der DDR ganz sporadisch etwas auf, was man heute in Schreibwarengeschäften laufend sieht, nämlich dass das Deckblatt eines solchen Heftes irgendeine Fotografie als Schmuck hatte. Besonders gut gefiel mir ein Heft, bei dem über die ganze Seite die Farbfotografie eines Dressurreiters mit Bärenfellmütze veröffentlicht war."Galerie der Freundschaft": Jedes Jahr wurden die besten Schülerzeichnungen aus allen Schulen des Kreisgebietes in die Kreisstadt geliefert. Dort fand besagte Galerie statt. Als sie vorbei war, wurden wiederum die besten Arbeiten ausgelesen, welche in die Bezirksstadt geschickt wurden. Die Sieger aus den Bezirksausscheiden kamen nach Berlin.Wir gehen über zum Bereich der Gebrauchsgrafik. Nachfolgend einige Werbefiguren und -symbole, die meine Kindheit prägten:Als Erstes wäre da natürlich die legendäre Fewa-Johanna zu erwähnen, die Pate stand für das Feinwaschmittel (Daher auch die Abkürzung.) Fewa.Es gibt auch ein paar total coole Werbespots mit der Johanna aus den Jahren 1939 und 1941, geschaffen von Karl Hoeffkes, welche in den Kinos vor dem Hauptfilm gezeigt wurden.Geliebt habe ich auch ihre Namensschwester "Fit-Johanna", eine stilisierte Zeichentrickfigur mit einem weißen Tropfen als Kopf, das Markenzeichen des Spülmittels "Fit".Ein Klassiker bis heute ist das Leipziger Messemännchen, das Maskottchen der Leipziger Messe zu DDR-Zeiten.Geschaffen von Gerhard Behrendt, einem absoluten Könner seines Fachs, der auch für das weltweit in der Fernsehlandschaft erfolgreich vermarktete Sandmännchen verantwortlich zeichnete.Seine Premiere hatte das Messemännchen zur Leipziger Herbstmesse 1964. Über 30 Jahre, bis zum Umzug in die neue, größere Messe am Stadtrand, warb es für den traditionsreichen Messestandort.Die Figur stellt einen Handelsreisenden mit einem übergroßen Kopf in Gestalt eines Globus dar. Die Farben blau und gelb stehen dabei für die Stadt Leipzig. Der Kopf symbolisiert den weltweiten Handel. In der linken Hand trägt das Männchen einen Koffer mit einem kleinen bedruckten Etikett und der Aufschrift "Leipziger Messe" als symbolisches Reiseziel. Es trägt einen blauen Hut und einen blauen Anzug. Im rechten Mundwinkel steckt eine meist weiße Pfeife.Zu meinen Erinnerungen gehört auch das Logo der Gartenbauausstellung IGA in Erfurt, diese stilisierte Blume, die von einer Hand gehalten wird.Neben dem Logo gab es noch ein Maskottchen, eine stilisierte Gärtnerfigur mit Arbeitsschürze und mit Namen Florinchen, von der Machart her ähnlich wie das Leipziger Messemännchen.Gut gefallen wegen seiner grafischen Schlichtheit hat mir auch das Logo der Konsumgenossenschaft. Es stellte einen stark abstrahierten, rauchenden Industrieschornstein dar, an welchen sich eine gleich große Sichel lehnte, was den Zusammenschluss von Arbeitern und Bauern symbolisieren sollte. Gleichzeitig waren die beiden Objekte so gestaltet, dass man das ganze Logo als ein K und die Sichel als ein G lesen konnte.Ich erinnere mich an dieses DDR-Butterbrotpapier, das mit der lila Strichzeichnung auf der Verpackung von der Mutter, die ihrem Schulkind ein eingewickeltes Pausenbrot übergibt.