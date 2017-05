Kindheitslexikon: Kölledaer Unternehmen in der Modesparte

"chic".Kähler. (Zwei Schwestern.)Straße der DSF, auf der Höhe der Straße "Am Brauhaus".Handarbeitswarengeschäft.Ziemlich schmaler, altmodischer Laden, der jedoch im wahrsten Sinne des Wortes Tausende kleiner Dinge rund um das Thema führte. Dominierend vor allem Wollesorten in allen Farben des Spektrums, Knöpfe und Zubehör fürs Sticken.Geführt wurde der Laden viele Jahre von einer Frau Hemmecke.Unbekannt.Straße der DSF, Nordseite. Am Ende der Straße Richtung Ortsausgang hin.Da ich keine Möglichkeit besitze, auf Kölledaer Grundstücksnummern zuzugreifen, setze ich hier ein Foto ein. Es ist das drittletzte Haus auf der linken Seite, vor dem hohen, weißen.Paul Hilpert. (Geschäftsführer ungefähr bis Kriegsende. Im Volksmund hatte sich der Name jedoch bis zur Wiedervereinigung gehalten.Ebenfalls bis Kriegsende Vertretung für Bleyle-Moden.Wurde nach der Wende kurzfristig ein etwas lieblos geführter "Ramschladen". Wir gingen aber trotzdem gern dort einkaufen, weil dort die Getränke sehr billig waren. Die mussten irgendeine günstige Direkt-Vermarkter-Quelle an der Hand gehabt haben.)Unbekannt.Bahnhofstraße 13.Hermann Ibe.(In einer historischen Eigenwerbung klassifiziert als Stoff- und Gardinengeschäft. Zu meiner Zeit jedoch war das Angebot wie in einem normalen Bekleidungsgeschäft. Durchaus möglich, dass sie zusätzlich noch Stoffe und Gardinen führten.)Unbekannt.Markt, Ostseite, direkt vor dem Eingang Enge Gasse.Modegeschäft auf dem Gelände der ehemaligen KAP. Nach der Wende entstanden.Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion, kurz KAP. Solche Einrichtungen fassten die Feldwirtschaft mehrerer LPG (Abkürzung für "Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft".) beziehungsweise VEG (Abkürzung für "Volkseigenes Gut".) in der DDR zusammen.Nach der Wende siedelten sich auf dem Areal unserer KAP mehrere kleine Betriebe, vor allem im Lebensmittel- und Einzelhandelsbereich, an.Etwa ein Kilometer die Landstraße nach Weimar hinaus auf der östlichen Seite.Kirsten.Kähler. (Zwei Schwestern.)Östliches Ende der Gerbergasse.Modeunternehmen, die vor meiner Zeit in der Stadt existierten:Manufaktur- und Modewaren Hermann Adam.Brückenstraße 32.Herren- und Damen-Schneidermeister Albert Fischer.(Gegründet 1852.)Roßplatz 37.Mode-, Handarbeits- und Kurzwarengeschäft L. Fritsche Nachf..Johanna Bernstein.Brückenstraße 28.Modegeschäft Erich John.Markt.Mode- und Stoffgeschäft P. Kähler.Siehe oben.Siehe oben.Kahle.Unbekannt.Nordseite der Prof.-Hofmann-Straße. Von der Bahnhofstraße aus das zweite oder dritte Haus.: Maßschneiderei Fritz Nieschler.Maßschneiderei Hermann Nowack.Damen- und Herrenschneidermeister Arno Pellkofer.Hut-, Mode- und Handarbeitsgeschäft O. Reichardt.Bahnhofstraße 7.Schneidermeister Schermaul.Im selben Haus wie das Geschäft für Lampen und optische Geräte Lein in der Bahnhofstraße 8. Oben linke Tür. Dort befand sich eine kleine Wohnung, die zur Werkstatt umfunktioniert worden war.Privat lebten Schermauls in der Schillerstraße in dem Haus, das sich östlich der Grünfläche, über das kleine, quadratische Straßenstück hinüber, etwas nach hinten versetzt befand.Kurz- und Modewaren, Uniformmützen Richard Engelberg Nachf. E. Schwarz.Foto-Görtz.Brückenstraße 8 (Foto-Görtz und direkt westlich daneben.).Richard Voigt Modehandel.Teppichgeschäft Voigt.Markt, Eckhaus Eingang Hundtgasse, Südseite.Pelzwaren und Hutmacher Ernst Weiss.Uhrmacher Friedrich Polivka.Beginn Enge Gasse, gleich neben Modegeschäft Ibe.Gustav Ziegfeld Nachf..Adolf Ziegfeld.Herren-, Damen- und Kindermode. Bandagen.(Gegründet 1867.)Nach der Ära Ziegfeld ging dort ein Geschäft mit Kurzwaren und Wolle rein.Markt/Ecke Hundtgasse, gegenüber Teppich-Voigt, dem späteren "Schlecker".Gelernte Schneiderin. Flüchtling. In ihrer Privatwohnung in der Karl-Marx-Straße übernahm sie in der Nachkriegszeit nach Feierabend kleinere Arbeiten.Das schon ältere, kinderlose Ehepaar gehörte ebenfalls zu den Flüchtlingen. Es lebte auf dem Roßplatz in der kleinen Dachwohnung im Anwesen der Familie Rohkrämer, ein schmales, zweistöckiges Haus, ein paar Häuser weiter oben hinter Triebels.Der Mann arbeitete im Funkwerk, die Frau verdiente mit Modearbeiten dazu. Sie war gelernte Schneiderin. Dadurch hielt sich auch jemand von unserer Familie ab und zu dort auf. Sie übernahm Auftragsarbeiten für die Leute. Zumeist Monogramme in Wäschestücke, wie Wischtücher, Handtücher, Tischwäsche, Bettwäsche. Sehr filigran. Ein Monogramm 50 Pfennig. Zum Vergleich: Dafür bekam man im Geschäft zu jener Zeit ungefähr zehn kleine Semmeln.Sie fertigte auch Maßschneiderei vom Feinsten an. Stoff musste man mitbringen. Schnitt konnte man dort aussuchen. Sie hatten im Fenster ganze Berge von Modezeitschriften liegen. Dieses geräumige Zimmer war gleichzeitig Nähstube und Wohnzimmer.