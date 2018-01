Anzeige

Aus meiner Zitatensammlung: Heute zum Thema "Begrenzter menschlicher Verstand"

"Der Gedanke, alles sei denkbar, ist übrigens selbst bereits Ideologie. Religion ist das genaue Gegenteil davon. Sie ist das Wissen darum, dass es Undenkbares gibt, das uns voraus liegt und das, weil es eben undenkbar ist, nicht gedacht werden kann. (…) Religiöser Glaube bedeutet nichts weniger als die einzig mögliche Rettung vor der Herrschaft der Ideologie. Denkerisch ist der Ausweg a priori nicht möglich, weil Denken, sobald es seine Grenzen nicht kennt und nicht achtet, augenblicklich selbst ideologisch ist."



Internet-User namens Nick





"Mir scheint, du bist zu sorglos in der Annahme, zu wissen. Ich denke, man sollte da sehe sehr vorsichtig sein, zu glauben, man wüsste! Sieh dir mal an, wie viel von dem, was es in der Welt zu wissen gibt, du wirklich weißt (im absoluten Sinn). Es ist weniger als der Bruchteil eines Bruchteils eines Trilliardstel, immer in Richtung unendlich kleiner. Also nahezu NICHTS!!! Und das Gleiche trifft auf alle anderen zu. Dazu kommt, dass alles (außer Gott) relativ ist, also immer nur mehr oder weniger richtig oder falsch ist ..."



Unbekannter Internet-User





"Diese Wissenschaften gehen immer notwendigerweise von Voraussetzungen aus, nicht nur jede Fachwissenschaft, sondern auch die Wissenschaft im Allgemeinen, auch das philosophische Denken. Voraussetzungen, die letztendlich nicht mehr wissenschaftlich sind, die man Glaubensvoraussetzungen nennen könnte, sogar nichtrationale Glaubensvoraussetzungen."



Prof. Dr. Dr. Willem J. Ouweneel, Professor der Wissenschaftslehre, Studium in Biologie, Psychologie und Theologie





"Das Feuer verwandelt den Weisen und erleuchtet ihn, doch verbrennt es den Narren der es fassen will."



Lao Lü, 1942 in Peking geborener und später in die USA ausgewanderter Experte für I-Ging und Traditionelle Chinesische Medizin





"Es hat keinen Sinn, das Rätselhafte am Rätselhaften zu unterstreichen. Viel eher durchdringt man das Geheimnisvolle, indem man es im Alltag erkennt."



Unbekannt





"Kein Mensch kann über Erfahrungen urteilen, die er nicht selbst gemacht hat, noch gar ihr Fehlen im persönlichen Erfahrungsraum als Beweis für Nichtexistenz nehmen."



Internet-Userin namens Hemsut





"Der Traum ist der beste Beweis dafür, dass wir nicht so fest in unsere Haut eingeschlossen sind, wie es scheint."



Friedrich Hebbel





"Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."



Salvador Dali, Maler

