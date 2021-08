Ufermarkt Kochel

Kochel am See , Kochel am See DE

Kochel am See : Kochel am See |

3. Ufermarkt – an der Seepromenade direkt am schönen Kochelsee



Auf diesem sehr attraktiven Markt bieten Künstler, Kunsthandwerker und Aussteller modernes und traditionelles, außergewöhnliches und edles Kunsthandwerk an: Mineralien und Schmuck, Olivenholzprodukte, Lederwaren, Korbwaren, Designer Jacken , Brandmalerei, Feinkost uvm.

Freuen Sie sich auf bayerische Bierspezialitäten und Schmankerl im Biergarten direkt am See.



Ausserdem freuen wir uns, dass die örtliche Wasserwacht sich mit einem Informations - und Aktionsstand präsentiert mit viel Interaktion wie:

Erste Hilfe: Stabile Seitenlage, Reanimation, Verbände: zeigen und mitmachen

Knotenkunden: zeigen und mitmachen

Wundenschminken (an allen Tagen)

Kinderschminken: 3,- €

Spiel Entenschießen: mit Wasserspritzen Badeenten schießen mit Preisen (tägliche Verlosung) Wasserwachtübung im See mit Moderation (nur Sa+So, ca.16 Uhr)

Rettung einer bewusstlosen Person aus dem Wasser mit Boot

Jugendwasserwacht: Rettung einer Person mit einem SUP



Wie wär`s mit einem Besuch unseres Ufermarktes verbunden mit einer Radltour oder Wanderung mit Familie, Freunden oder Bekannten an der Seepromenade ?

Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Do./Fr. 14:00 bis 21:00 Uhr, Sa. 11:00 bis 21:00 und So. 11:00 bis 18 Uhr

Seeweg, 82431 Kochel am See