„Fasching in der Kischdn“ sorgt für Abwechslung und Heiterkeit

Rund dreißig lustig maskierte Teilnehmer hatten sich am Faschingssonntag um 16:11 Uhr aus dem heimischen Faschingswohnzimmer eingewählt, um Corona zum Trotz in Partylaune zu kommen. Bereits im Vorfeld konnten die ersten zwanzig angemeldeten Gäste in den Genuss einer Faschingskischdn kommen und mit der war man, Dank Luftschlangen, Konfetti, Krapfen und Sekt bestens gerüstet für eine spaßige Veranstaltung.Das bunte Online-Programm, moderiert von Matthias Krause, begann mit dem traditionellen Einmarsch der Lecharia, dem folgte der Stargast der Veranstaltung, der Kölner Komiker Heinz Gröning, der als „unglaublicher Heinz“ aus seinem heimischen Studio die Gäste gleich mit einer Schunkelrunde in Stimmung brachte und mit Ausschnitten aus seinem Programm „Der perfekte Mann, einen Laughstory“ für etliche Lacher sorgte.Es folgten die Faschingstänze der Lecharia und eine lustige Maskenprämierung, deren erster Preis an Tanzlehrer Stefan Huber ging, der im Engelskostüm und High Heels am Bildschirm mitfeierte. „Wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr wieder richtig feiern können, aber bis dahin machen wir jetzt einfach das Beste draus“ so Krause abschließend.