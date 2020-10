Ausstellung KONTRASTE - Fotografien von Monika Hurka und Rita Basty und Lichtobjekte von Günter Vest

Klingenberg am Main : LöwHaus |

Die Ausstellung KONTRASTE zeigt im Klingenberger LöwHaus für den Zeitraum von sieben Wochen Fotografien von Monika Hurka und Rita Basty sowie Lichtobjekte von Günter Vest.

Die in sich stimmige Ausstellung präsentiert auf vier Etagen die Werke von drei ganz unterschiedlichen Kunstschaffenden.



Die schwarzweiß Fotografien von RITA BASTY stammen aus den 60er und 70er Jahren und zeigen Porträts von u.a. bekannten Schauspielern und Schriftstellern aus dieser Epoche. Unter dem Motto „Malen mit Licht“ gelingt es der Fotokünstlerin den Charakter der Porträtierten eindrucksvoll in Szene zu setzen. Die ausdrucksstarken Werke zeugen von handwerklichem Feingefühl und dem Gespür im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken.



Auch die fantasievollen Fotokunstwerke von MONIKA HURKA laden den Besucher auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise ein. Atmosphärisch einzigartig mit einem geschulten Auge in Szene gesetzte Momentaufnahmen von Architektur, urbanen Szenerien und Musikerporträts erzählen spannende Geschichten. Mit jedem einzelnen Werk stellt die Fotokünstlerin ihre herausragende Fähigkeit unter Beweis ästhetische Formen und mitreißende Stimmungen in lebhaften Bildkompositionen zu vereinen.



Die von unermesslicher Kreativität und Einfallsreichtum geprägten Lichtobjekte von GÜNTER VEST runden die Ausstellung gelungen ab. Jedes seiner „Irrlichter“ ist geprägt von einem ganz besonderen Charme aus Formvariationen, Materialmix und Lichtstimmung. Die gebrauchten, ausrangierten Materialen und Einzelteile werden durch ihre Wiederverwendung in Vests Unikaten zu neuem Leben erweckt und schenken dem Betrachter ein ganz besonderes Lichterlebnis.



Veranstalter der Kunstausstellung ist die Stadt Klingenberg und der Kunstraum in Churfranken e.V.



Die Ausstellung ist samstags und sonntags vom 13. September bis zum 25. Oktober 2020 jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung beginnt mit einer Vernissage am 12. September um 19.00 Uhr, die mit Reden vom Klingenberger Bürgermeister Ralf Reichwein sowie dem Vorstand des Kunstraums Churfranken feierlich eröffnet.

Am Sonntag den 11. Oktober öffnet die Ausstellung bereits um 11.00 Uhr und reiht sich in das Angebot des alljährlichen Klingenberger Herbstkunstmarktes ein.



Das LöwHaus befindet sich in der Klingenberger Altstadt in der Hauptstr. 29. Zahlreiche Parkmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe auf dem Winzerfestplatz vorhanden.



Die Stadt Klingenberg, der Kunstraum Churfranken e.V. sowie die ausstellenden Künstler freuen sich auf Ihren Besuch. Bitte beachten Sie die aktuellen Corona Hygiene- und Schutzmaßnahmen.