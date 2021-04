ÖDP nun auch im Kreis Pinneberg aktiv

Die ödp will sich im Kreis Pinneberg für Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz einsetzen aber auch für Demokratie, Familien, Kinder und bezahlbaren Wohnungsraum. Das Motto der ödp "Menschen vor Profit" sind nicht nur Worte sondern es wird gemacht. Die ödp ist im Kreis aktiv sie nehmen an Veranstaltungen teil und sind mindestens einmal im. Monat mit einem Infostand auf der Straße und wenn die Lage es wieder zulässt wird es wieder alle 14 Tage einen Stammtisch in Elmshorn geben.