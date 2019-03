Musiker aus der Region spielen bei Europameisterschaft – und machen vorher in Kissing Halt

Kissing : Erlebachsaal (Paartalhalle) |

Noch wird geübt, geprobt und organisiert – doch Ende April muss alles sitzen. Dann messen sich die Musiker der 3BA Concert Band mit den besten Brass Bands aus zwölf europäischen Ländern im schweizerischen Montreux. Dort findet die Europameisterschaft dieser aus Großbritannien stammenden Orchesterformation statt, die aus 35 Blechbläsern und Schlagwerkern besteht und von klassischer Musik bis zu Bigband-Literatur kaum Grenzen kennt. Mit dabei sind auch einige Musiker aus dem Kreis Aichach-Friedberg, die beim deutschen Meister, der 3BA Concert Band, musizieren. Darüber hinaus liegt der Vereinssitz der Bayerischen Brass Band Akademie, kurz 3BA, in Friedberg.



In der Paartalhalle Kissing gibt es bereits am Sonntag, 14. April, die Gelegenheit, die 3BA Concert Band mit ihrem aktuellen Programm zu hören und zu sehen. Neben der anspruchsvollen Wettbewerbsliteratur spielen die Musiker mitreißende, anrührende und bekannte Melodien aus Lateinamerika, Schottland und Spanien.

Info Das Konzert „On the road to the Euros“ findet am Sonntag, 14. April, um 15 Uhr in der Paartalhalle Kissing statt. Karten zu 15 Euro/10 Euro ermäßigt gibt es ausschließlich an der Abendkasse, die um 14 Uhr öffnet. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt.