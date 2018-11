Christkindlmarkt 2018 in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden : Innenstadt |

Christkindlmarkt Kirchheimbolanden - Drei Tage voller Erlebnisse



Vom 7. - 9. Dezember begrüßt Sie die Stadt Kirchheimbolanden wieder zum jährlichen Christkindlmarkt in der Kleinen Residenz. Der Christkindlmarkt ist als Höhepunkt am zweiten Adventswochenende weit über die Landesgrenze hinaus bekannt.

Umrahmt von der altertümlichen und zum Teil noch begehbaren Stadtmauer bieten über 50 Standbetreiber in der barocken Altstadt ein umfangreiches kunsthandwerkliches und kulinarisches Angebot. Auch ein buntes, weihnachtliches Rahmenprogramm erwartet Sie an allen Tagen. Von musikalischer Umrahmung über Ballett, Puppenbühne und Besuch vom Nikolaus ist für Groß und Klein etwas dabei. Am Freitag erwarten Sie neben der festlichen Eröffnung um 17 Uhr, Beiträge des protestantischen Posaunenchores unter der Leitung von M. Reitzig sowie im Anschluss musikalische Beiträge der Big Band „Swingin´Project“.

Für und mit unseren kleinen Gästen gestaltet sich der Samstag: Kinder der Balletschule Flex & Point tanzen auf der Bühne und um 17.30 Uhr begrüßt der Nikolaus die Kleinen. Im Anschluss hören Sie wieder weihnachtliche Klänge des protestantischen Posaunenchors während Sie den Markt genießen.

Am Sonntag begrüßt die Nordpfälzer Puppenbühne „Borzelkaschde“ in der Karl-Ritter-Schule zum Puppentheater „Rapunzel“. Im Anschluss an die Prämierung der schönsten Stände erwartet Sie Kalli Koppold mit weihnachtlichen Klängen, begleitet vom Geissler Trio bevor um 20 Uhr der Christkindlmarkt mit einem besonderen Feuerwerk zum Abschluss des Jubiläumsjahres endet.



Der Kirchheimbolander Christkindlmarkt ist wie folgt geöffnet:

Freitag, 07.12.2018: 17 Uhr bis 21 Uhr

Samstag, 08.12.2018: 14 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag, 09.12.2018: 13 Uhr bis 20 Uhr.





Am 20.12. findet zusätzlich auch wieder die „lange Einkaufsnacht“ in Kirchheimbolanden, organisiert durch den Verkehrsverein „Pro Kibo“ statt. Hier wird als krönender Abschluss das am Residenzfest leider ausgefallene Feuerwerk gezündet.