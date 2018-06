68. Residenzfest Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden : Residenzfest 2018 |

Kirchheimbolanden lädt ein zum 68. Residenzfest vom 11. – 13. August 2018.



Erst frisch zum „Schönsten Weinfest 2017“ gekürt, geht das Residenzfest unter dem Motto „Drei Sommertage in der kleinen Residenz“ in die 68. Runde.



Kirchheimbolanden lädt wiedermals zur Einkehr hinter historischen Mauern und Türmen, in idyllische Hoflauben ein. Genießen Sie beim überregional bekannten und beliebten Residenzfest in stimmungsvollem Flair und Ambiente, verschiedene Pfälzer Spezialitäten und Köstlichkeiten sowie eine umfangreiche Auswahl an regionalen und überregionalen Weinen.



Musikalisch lockt an allen Veranstaltungstagen, eine breite Musikpalette mit viel Live-Musik. Verschiedenste Bands, Entertainer, Musikduos und Tanzkapellen bieten ein breites Spektrum für Jung und Alt. Ergänzend haben Besucher am Sonntag auch Zeit zwischen Wein und Köstlichkeiten beim verkaufsoffenen Sonntag durch die Geschäfte zu schlendern. Am Montagabend beschließt das malerische Höhenschauspiel über den Dächern der „Kleinen Residenz“ das Fest, wenn um 22.30 Uhr zur klassischen Musik, passend zum 650. Stadtjubiläum ein wahrhaftig grandioses Feuerwerk abgebrannt wird.

Damit die Besucher das Fest unbeschwert genießen können, fahren bis in die Nachtstunden zusätzliche Busse und Bahnen.

Seien Sie zu Gast im Herzen der Nordpfalz, genießen Sie Speis und Trank beim „schönsten Weinfest 2017“ und einem der beliebtesten Heimatfeste der Pfalz!