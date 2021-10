Spontane Qualifikation nach Corona Pause

Zwecks eines niedrigeren Infektrisikos starteten die Jugendturner*innen und Erwachsenen am Vormittag, die Schüler*innen am Nachmittag. Unter Letzteren vertrat Merle Weber, die in der Altersklasse elf bis zwölf an den Start ging, den TSV. Sie zeigte eine der höchsten Schwierigkeiten ihrer Klasse und konnte sich mit einer Punktzahl von 5,45 die Bronzemedaille, sowie eines der begehrten Tickets für den Deutschland-Cup sichern.Leni Wozniak, die bereits am Vormittag turnte, konnte unter den dreizehn und vierzehn Jahre alten Mädchen mit 6,20 Punkten Rang drei erreichen und verpasste damit die Qualifikation nur knapp. Wozniak gilt somit als Ersatzturnerin für den Deutschland-Cup und darf – sollte es zu einem Ausfall kommen – teilnehmen. Ihre Vereinskameradinnen Carlotta Bäcker, Annemarie Kißling und Nele Schüssler zeigten leistungsstarke Küren und erreichten mit 5,40 und 5,10 Punkten die Plätze sechs und sieben.Turntalent Nele Hohn, die unter den Fünfzehn- bis Achtzehnjährigen startete, konnte mit einer starken Kürwertung von 7,65 Platz drei erreichen und sich ebenso wie Weber für den Deutschland-Cup qualifizieren. Hohn gelang dies nun bereits zum vierten Mal. Katharina Kothe und Vanessa Grünemeier, beide TSV Kirchhain, zeigten in derselben Altersklasse einige Schwierigkeitsteile und belegten Rang 9 und 12.Auch unter den über Neunzehnjährigen war der TSV Kirchhain vertreten. Die Schwestern Hannah und Solveig Rühling zeigten gewohnt starke und saubere Übungen, sowie hohe Schwierigkeiten und belegten mit 8,30 und 7,90 Punkten die Plätze 2 und 5. Malin Arnold und Marie Pohlner – 7,45 und 6,50 Punkte - zeigten ebenso leistungsstarke Küren und platzierten sich mit Rang acht und zehn in den Top Ten.Final konnten durchaus alle Kirchhainerinnen ihre Wettkampfform unter Beweis stellen und trainieren weiterhin fleißig um an ihre Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen. Erfreulich ist das gleich zwei Turnerinnen den Verein, sowie Hessen, am Deutschland-Cup vertreten werden.