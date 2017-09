Erste-Hilfe-Kurs für das Mountainbike

Kirchhain : Franks Radladen |

Wie stellt man sein Mountainbike am Besten ein?

Sind Federgabel und Dämpfer richtig aufeinander abgestimmt?Oder was machst Du unterwegs wenn plötzlich der Schaltzug oder die Kette reißt?Diese Themen und mehr wurden beim Mountainbike-Schrauberseminar angesprochen. Dieser fand im Februar bei Frank Battenfeld in Frank´s Radladen in Niederwald statt.Thematisiert wurde der richtige Umgang mit der Bremsanlage, das Tauschen einer Kette und dem Kettenschloss, Maßnahmen am Lenkkopf, Antrieb, Schaltung und Züge.Manche Teilnehmer brachten ihr eigenes Rad mit, um direkt an diesem Hand anzulegen und kleine Reparaturen vor Ort durchzuführen.Die Schrauberseminare des DAV Marburg in Kooperation mit Frank´s Radladen dienen als optimale Vorbereitung für die bevorstehende Radsaison und die damit verbundenen möglichen Schäden, die während einer Tour am Bike entstehen.