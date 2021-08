Wie führt Maidesite, Chinas größter Hersteller von Pflegebetten, den Trend der Hebetische an?

Jetzt hat das Produktionswerk Maidesitedesk den international maßgeblichen BSCI-Inspektionsbericht bestanden, der nicht nur die Produktionsstärke, sondern auch das soziale Verantwortungsbewusstsein internationaler Fertigungsunternehmen gezeigt hat.Die meisten Deutschen kennen Maidesite möglicherweise nicht sehr gut, eine große Marke für medizinische Geräte aus China. Als wir den Hintergrund dieses Unternehmens gründeten, stellten wir fest, dass Maidesite 2009 in Hengshui, Hebei, der chinesischen Produktionsstätte für medizinische Geräte, gegründet wurde und 2011 das größte Forschungs- und Entwicklungsteam für Pflegebetten in China bildete. Im Jahr 2015 ist der Marktanteil von Pflegebetten in China auf den ersten Platz gestiegen. Im Jahr 2017 brachte das Unternehmen auch Produkte wie Rollstühle, Zerstäuber, medizinische Matratzen und Beatmungsgeräte auf den Markt.Mit der ursprünglichen Absicht und Mission, "die Welt durchgesünder zu machen", hat das Unternehmen seine Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter erhöht und mehr als 400 Produktpatente und mehr als 50 Produktzertifizierungen erhalten. Heute hat Maidesite 19 Niederlassungen in den USA, Deutschland, Indien, Malaysia, Japan und anderen Ländern mit Geschäft in 26 Ländern und mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit.Maidesk hat die absolute führende professionelle Stärke in der Branche. Bis jetzt hat die Produktionsanlage internationale Zertifizierungen wie UL, CE, ROHS, SAA, PSE, KC und BIFMA bestanden. Der Maidesitedesk hebt 20.000 Mal bei einer Last von 80 kg und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von mehr als 10 Jahren. Um die Stabilität der Produktqualität zu gewährleisten, werden die Kernkomponenten des Produkts, das "Uhrwerk", alle selbst hergestellt. Es gibt nur sehr wenige Unternehmen in der Hebetischindustrie, die diese Technologie beherrschen können.Maidesitedesk kann mit einer Last von 80 kg die Hubgeschwindigkeit bis zu 80 mm/s erreichen, während das Geräusch weniger als 55 dB beträgt; Um Sicherheitsrisiken durch Fehlbedienungen von Kindern zu vermeiden, ist die vonzuerst entwickelte Kinderschlossfunktion zu einer Sicherheitsreferenzfunktion für Hebetischprodukte geworden; Die Maidesite-Produkttechnologie kann auch schaffen, dass wenn der Tisch auf die höchste Position hebt, beträgt der vordere und hintere Schwappversatz weniger als 6 mm und der linke und rechte Schwappversatz insgesamt weniger als 8 mmunter der seitlichen Schubkraft von 10 kgs, was dem höchsten internationalen Standard entspricht; In Bezug auf den Umweltschutz verwendet Maidesitedesk umweltfreundliche Tischplatten über dem E0-Standard und erfüllt die europäischen und amerikanischen Umweltanforderungen bei der Prüfung der Formaldehydemissionen vollständig."'Entdecken der Freude vom Stehen-Office'ist zu einer permanenten Anstrengungsrichtung für die Marke Maidesite geworden." sagten Gründer von Maidesite, Bruder Liu Zhihao und Liu Zhikuo.Als das Unternehmen 2009 gegründet wurde, konzentrierten sich die Gründer auf Medizinprodukte, um Patienten dabei zu helfen, ihre Schmerzen zu lindern und sich schnell zu erholen. Als die beiden Gründer den 86-jährigen bettlägerigen alten Mann im Jahr 2018 besuchten, sagte der ihnen: "Die Gesundheit muss man beachten, wenn man noch jung ist. Wenn man schon krank ist, ist es schon zu spät, darauf zu achten."Seitdem wurde die Erforschung der "medizinischen Behandlung zur medizinischen Prävention " zu einer neuen Strengungsrichtung für Maidesite. Der elektrische Hebetisch zur Vorbeugung verschiedener Krankheiten durch dauerhaftes Sitzen ist eines der Hauptprodukte der "medizinischen Prävention". Maidesite hat eine völlig neue Spur eröffnet und einen Durchbruch nach dem anderen erzielt, wobei der Marktanteil der Produkte im Inland stetig gestiegen ist."Die Welt gesunder machen wegen Maidesite!" Die Maidesite-Arbeiter bemühen sich auf diesem Weg. Unsere offizielle Website: www.maidesite.de