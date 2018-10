Schleswig-Holstein Weihnachtsmarkt: Die besten WeihnachtsmÃ¤rkte im Ãœberblick

Natürlich gibt es auch in Schleswig-Holstein den einen oder anderen Weihnachtsmarkt. Hier findet ihr eine kleine Übersicht mit den Weihnachtsmärkten 2018.

Standorte und Öffnungszeiten

Flensburg:

Südermarkt, Fußgängerzone bis zum Nordermarkt 24937 Flensburg

Kiel:

Nordisches Weihnachtsdorf in Kiel 2018:

Stadtwerke Eisfestival in Kiel 2018:

Weihnachtsmarkt in Kiel 2018:



Lübeck:

Historischer Weihnachtsmarkt:

Kinder und Familienweihnachtsmarkt:

Lübecker Weihnachtsmarkt:

Sylt:

Weihnachtsmarkt:

Wo soll man 2018 hin, wenn man einen Weihnachtsmarkt in Schleswig-Holstein besuchen möchte? Es gibt zahlreiche Weihnachtsmärkte in dem nördlichen Bundesland, die einen Besuch wert sind. Kiel, Flensburg oder Lübeck: Alle Städte verleihen den Weihnachtsmärkten ihren eigenen ganz besonderen Flair. Wenn ihr wissen wollt, wann die Märkte stattfinden und wo sie zu finden sind, seid ihr hier richtig. Ich habe euch schon vor der Weihnachtszeit eine kleine Übersicht erstellt.Falls ihr jetzt Lust bekommen habt selbst einen der Weihnachtsmärkte zu besuchen haben wir hier einige schöne Weihnachtsmärkte aus Schleswig-Holstein für euch aufgelistet. Jeder Weihnachtsmarkt lädt zum Schlendern und zum kulinarischen Schlemmen ein. Versetzt euch also in Weihnachtsstimmung und schaut mal vorbei.Datum: 26. November bis 31. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - Sa. 10 - 22 UhrSo. 11 - 20 UhrHeiligabend bis 14 Uhrbeide Weihnachtsfeiertage geschlossenSilvester von 10 bis 14 UhrRathausplatz Kiel (Rathausstraße) 24103 KielDatum: 26. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:Täglich von 10 bis 20 UhrAm Kreuzfahrtterminal Ostseekai 24105 Kielvom 15. November 2018 bis zum 13. Januar 2019Holstenplatz, Asmus-Bremer-Platz und Alter Markt 24103 KielDatum: 26. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - Sa. 10 - 20 UhrSo. 11 - 20 UhrMarienkirchhof 23552 LübeckDatum: 26. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - Do. 11 - 21 UhrFr. & Sa. 11 - 22 UhrSo. 11 - 21 Uhram Europäischen Hansemuseum 23552 LübeckDatum: 26. November 2018 bis 01. Januar 2019Öffnungszeiten:Täglich 11 - 21 Uhr! Feiertage geschlossen !am Rathausmarkt, in der Breiten Straße, Schrangen, auf dem KobergDatum: 26. November bis 30. Dezember 2018Öffnungszeiten:So. - Do. 11 - 21 UhrFr. & Sa. 11 - 22 UhrHeiligabend 11 - 14 UhrSüderstraße 25980 SyltDatum:30.11.2018 bis 02.12.201807.12.2018 bis 09.12.201814.12.2018 bis 16.12.201821.12.2018 bis 23.12.201830.12.2018 bis 30.12.2018Öffnungszeiten:Fr. & Sa. 15 - 20 UhrSo. 14 - 20 Uhrab 1. Weihnachtsfeiertag täglich von 13 - 16 Uhr(Quelle: weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de