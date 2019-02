Testbericht: SAMSUNG T590 Galaxy Tab A 10.5 Wi-Fi Tablet PC 

Das Handy ist zu klein, aber der Laptop ist zu unhandlich? Wie wäre es mit einem praktischen Tablet! Das hat eine komfortable Größe und lässt sich überall hin mitnehmen. Bei Lidl gibt es ab dem 04. März ein Tablet der Marke SAMSUNG im Angebot.

Was kann das Tablet sonst noch?

Gemütlich auf dem Sofa oder im Bett Netflix gucken, klingt nach Entspannung. Allerdings kann es mit dem Laptop auf dem Schoß irgendwann ganz schön warm und ungemütlich werden. Da wäre noch das Handy. Doch das Display ist zu klein. Eine Lösung wäre das Tablet. Es ist nicht so groß wie ein Laptop, hat aber noch ein Display, das groß genug ist, um problemlos Serien und Videos zu schauen. Beim Discounter Lidl gibt es ab dem 04. März ein Tablet des südkoreanischen Herstellers SAMSUNG im Angebot. Das Tablet gibt es in weiß oder schwarz und hat einen Durchmesser von 26,72 cm. Mit 529 Gramm hat es außerdem ein leichtes Gewicht. Passable Fotos lassen sich auch schießen. Die Frontkamera hat fünf Megapixel und die Hauptkamera hat acht Megapixel.Die Größe ist angenehm, es wird alles aus dem Display rausgeholt, denn der Rahmen des SAMSUNG Tablets ist sehr dünn. Außerdem haben nicht nur Erwachsene Spaß am Gerät. Auch die Kleinen können sich am Kindermodus erfreuen. Der Hersteller verspricht eine einfach zu bedienende Oberfläche und altersgerechte Lern- und Spiele-Apps. Eltern können dabei die Nutzungsdauer begrenzen und das Nutzungsverhalten kontrollieren. Dass die Kinder zu lange vor dem Tablet hängen, kann also vermieden werden. Die Benutzung des Geräts wird noch angenehmer durch die vier integrierten Lautsprecher. Diese erzeugen einen Surround-Sound und richten sich automatisch aus, je nachdem, ob das Tablet gerade im Hoch- oder Querformat gehalten wird. Das Tablet ist also ein Gerät, das für den gewöhnlichen Gebrauch zuhause geeignet ist.Mit einem Preis von 250 Euro scheint das Preis-Leistungsverhältnis zu stimmen.