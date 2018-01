Mit einer kleinen Meerjungfrau abtauchen und auf Entdeckungstour gehen

Kinderbuchautorin veröffentlicht zweites Kinderbuch

Buchinformation

Am 10.07.2017 erschien das neue Kinderbuch von Melanie Wiesenthal im Merquana Verlag mit dem Titel „Nixie und die Perlmuschel“. Die Autorin nimmt dabei Kleinkinder und Erstleser (ab 4 Jahre) in die Welt des Meeres mit. Zusammen mit der kleinen Meerjungfrau „Nixie“ können sie das Meer erkunden und einen Schatz ausfindig machen.Bereits im Februar 2015 veröffentlichte die Autorin und Illustratorin ein Buch für Kinder ab 10 Jahre. In diesem können Kinder die Abenteuer von Tollpatsch, einem Einhorn, miterleben.Dieses Mal handelt ihr Buch von einer Meerjungfrau. Schon immer liebte sie diese fantastischen Geschöpfe und schon lange war es ihr Wunsch, eine der vielen Geschichten, die ihr im Kopf herumgeistern, zu erzählen. Die Vorliebe für Meerjungfrauen begann bereits im Kindergartenalter. Sie sammelte alles von Arielle (Disney). So begann auch ihre Leidenschaft zum Zeichnen. Noch heute sind ihre Lieblingsmotive fantastische Meerwesen.Aus diesem Grund arbeitet sie bereits an einer Fortsetzung von Nixie. "Zwei weitere Bände sind in Planung", erzählt sie. "In der Fortsetzung wird es um Erlebnisse in der Schule gehen."Weitere Informationen zum Buch sowie zum Verlag finden Sie auf www.merquanaverlag.eu Nixie und die PerlmuschelMelanie WiesenthalISBN 978-3-943882-40-7Preis 6,90 € [D]Hardcover, Bilderbuch vollfarbig illustriert