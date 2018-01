Anna entdeckt die Kieler Förde

Jugendbuch mit regionalem Bezug erscheint im März 2018

Kinder- und Jugendbuchautorin Melanie Wiesenthal erzählt wieder eine spannende Abenteuergeschichte, dieses Mal mit einem regionalem Bezug.

"Anna" ist die Hauptperson des Jugendbuches "Anna an der Kieler Förde" und erzählt von ihren Abenteuern an der Kieler Förde. Sie besucht ihre Großeltern zur Kieler Woche, entdeckt verschiedene Schiffe und schließt Freundschaften. Unter anderem begegnet sie auch dem Delfin "Fiete", der einige Zeit in der Kieler Förde gesichtet wurde.Die Autorin Melanie Wiesenthal bringt eigene Erlebnisse in das Buch ein. "Es gibt noch so vieles zu erzählen, aber in einer Woche kann man ja schließlich nicht alles erleben", erkärt sie. Wird es also eine Fortsetzung geben? "Vorstellen könnte ich es mir schon, Ideen sind jedenfalls genug vorhanden. Mal sehen, was die Zeit bringt und ob ein weiterer Teil gewünscht wird."Wie schon beim letzten Buch "Nixie", einem Kinderbuch ab 4 Jahren, hat sie auch dieses Mal alle Illustrationen selbst gezeichnet. Dafür sei sie zu vielen Orte extra mit dem Rad gefahren, um die Orte nicht nur originalgetreu erzählen sondern auch zeichnen zu können. "Bei einem Ort habe ich aber etwas hinzugefügt. Das Haus der Großeltern existiert nämlich gar nicht", berichtet sie. "Irgendwie fand ich die Idee toll, wenn es ein Haus gäbe, das nicht weit vom Strand entfernt ist und bei dem man die Fähre in die Förde fahren sehen kann. Allerdings sollte es auch etwas versteckt sein. Anfangs plante ich das Haus sogar in der Nähe des grünen Leuchtturms."

Die Kieler Woche als Ausgangspunkt

An dem Buch arbeitete Melanie Wiesenthal bereits seit Mitte 2016, als sie ihre erste Kieler Woche erlebt hat. "Das wollte ich unbedingt festhalten. Die Emotionen hat man schließlich nur einmal. Ist man dann jedes Jahr dabei, ist das nicht mehr dasselbe."Dass sie zuvor die Kieler Woche nicht erlebt hat, kommt daher, dass sie ursprünglich aus Thüringen kommt. Aber schon immer hat sie das Meer fasziniert, was man auch anhand ihrer vielen Illustrationen sehen kann. Das Meer ist oft ein Thema dabei. "Meine Oma nannte mich früher schon "Wasserratte", aber erst seitdem ich hier in Kiel wohne, kann ich das auch richtig auskosten", lacht Melanie Wiesenthal.

Die Liebe zum Meer

Woher aber kommt ihre Liebe zum Wasser, wenn sie doch gar nicht so nah am Meer wohnte?"Leider kann ich mir das auch nicht erklären. Ich vermute einfach, dass es an dem Märchen "Die kleine Meerjunfrau" von Hans Christian Andersen und dann die Trickfilmversion von Disney ("Arielle") liegt. Das hatte mich nicht nur verzaubert sondern auch inspiriert. Da fing ich an zu Zeichnen. Später als ich etwa 20 Jahre alt war besuchte ich das erste Mal die niederländischen Nordseeküste. Das war wundervoll. Das Meer, der Wind, die Sonne. Einfach nur schön. Das werde ich nie vergessen."Einige Jahre später war sie dann im Urlaub auf Rügen und der dänischen Insel Bornholm. "Dort bin ich das erste Mal mit einer Fähre gefahren", lacht Melanie Wiesenthal. "Es ist eine wirklich malerische Gegend. Kein Wunder, dass Caspar David Friedrich im Jahre 1818 das Bild "Kreidefelsen auf Rügen" gemalt hatte. Das Weiß der Felsen, das blau-grüne Meer und die schönen Sonnenauf- und Untergänge. Ein wahres Farbenspiel", erinnert sie sich. "Und Bornholm? Das ist auch total schön! Auf der Insel hat man alles, was man braucht: Sonne, Strand, Wald, Felsen und wunderschöne gemütliche Orte. Wer also mal abschalten will, sollte zu dieser Insel fahren und das Rad einpacken. Mit dem Auto lohnt es sich nicht, dafür ist die Insel einfach zu klein", lacht sie wieder.Und wieso zog sie dann nach Kiel?"Weil ich dort meine große Liebe fand."



Annas Geschichte beruht auf wahren Ereignissen

Das Jugendbuch ist wie ein Tagebuch aufgeführt. Pro Kapitel vergeht ein Tag. "Die Idee kam mir, weil ich früher sehr gern Tagebuch geschrieben habe und die Idee, pro Kapitel als einen Tagebucheintrag anzusehen fand ich ganz interessant. Ich denke, so kommen dann auch die Leser gut mit, was man alles an einem Tag in Kiel erleben kann. Vieles habe ich im Übrigen auch selber ausgetestet, zum Beispiel die Radtouren. Es soll ja richtig "echt" sein."Derzeit befindet sich das Manuskript beim Carow Verlag im Lektorat. "An den letzten Bildern fürs Buch arbeite ich noch", erklärt Melanie Wiesenthal. "Aber im März soll das Buch ja schon erscheinen und bis dahin gibt es dann auch das endgültige Coverbild." Auf die Veröffentlichung ihres Buches freut sich die Autorin sehr. "In dieses Werk habe ich besonders viel Persönliches einfließen lassen." Was genau verrät sie jedoch nicht.

Informationen zum Buch

"Anna an der Kieler Förde"Erscheinung: 01.03.2018Preis: vrsl. 13,00 €ISBN: noch unbekanntUmfang: noch unbekanntAusgabe: noch unbekanntVerlag: Carow VerlagLink: http://www.carow-verlag.de/