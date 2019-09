Weihnachtsmärkte Schleswig-Holstein: Übersicht über die besten Adventsmärkte 2019

Auch Schleswig-Holstein hat dieses Jahr wieder tolle Weihnachtsmärkte zu bieten. Dort gibt es regionale Spezialitäten wie Lebkuchen und Kartoffelsuppe, tolle Geschenkideen für Freunde und Familie und alles, was das Herz sonst noch so begehrt. Die wichtigsten Informationen zu den jeweils besten Märkten gibt es hier noch einmal kurz zusammengefasst.Südermarkt:Fußgängerzone bis zum Nordermarkt 24937 FlensburgDatum:25.11. 31.12.20191 und 2. Weihnachtsfeiertag geschlossenÖffnungszeiten:Mo. - Sa. 10:00 - 22:00 UhrSo.11.00 - 20.00 UhrHeiligabend und Silvester 10:00 - 14:00 UhrNordisches Weihnachtsdorf in Kiel:Rathausplatz Kiel (Rathausstraße) 24103 KielDatum:25.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 21:00 UhrFr. und Sa. 11:00 - 22:00 UhrStadtwerke Eisfestival in Kiel:Datum:14.11. - 12.01.2020(geschlossen: Heiligabend und Neujahr)Öffnungszeiten:Mo. - Fr. 13:30 - 19:00 Uhr,23.12.-06.01. 10:00 - 19:00 UhrSa. 10:00 - 19:00 UhrSo. 10:00 - 20:00 UhrAm Kreuzfahrtterminal Ostseekai 24105 KielWeihnachtsmarkt in Kiel:Datum:25.11. 23.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Sa. 10 - 20 UhrSo. 11 - 20 UhrHistorischer Weihnachtsmarkt:Marienkirchhof 23552 LübeckDatum: 25.11. - 23.12.20Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 21:00 UhrFr. und Sa. 11:00 - 22:00 UhrKinder und Familienweihnachtsmarkt:am Europäischen Hansemuseum 23552 LübeckDatum: 25.11. - 01.01.2020 (geschlossen: 24.12 - 25.12.2019)Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 21:00 UhrFr. und Sa. 11:00 - 22:00 UhrLübecker Weihnachtsmarkt:am Rathausmarkt, in der Breiten Straße, Schrangen, auf dem KobergDatum: 25.11. - 30.12.2019 (geschlossen: 25.12.2019)Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 21:00 UhrFr. und Sa. 11:00 - 22:00 Uhr24.12.2019 11:00 - 14:00 Uhr26.12.2019 13:00 - 20:00 UhrWeihnachtsmarkt:Süderstraße 25980 SyltDatum:29.11. - 01.12.201906.12. - 08.12.201913.12. - 15.12.201920.12. - 22.12.201924.12. - 30.12.2019Öffnungszeiten:Fr. und Sa 15:00 - 20:00 UhrSo. 14:00 - 20:00 Uhrab Heiligabend täglich 13:00 - 16:00 Uhr