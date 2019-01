Verkaufsoffener Sonntag 2019 - Wo kann ich sonntags in Schleswig-Holstein shoppen?

Sonntags in Deutschland shoppen gehen? Kann man das überhaupt erlaubt oder geht das gegen das Gesetz? Tatsächlich ist Sonntag eigentlich ein Ruhetag, doch gibt es manchmal Ausnahmen, nämlich die verkaufsoffenen Sonntage.

Wo kann man in Schleswig-Holstein sonntags einkaufen gehen? Normalerweise ist das ja nicht möglich, aber zum Glück gibt es ja Ausnahmen. Das könnte daran liegen, dass Shoppen nicht nur Frauen gedacht ist. Der verkaufsoffene Sonntag wird in Schleswig-Holstein 2019 Gott sei Dank ziemlich oft angeboten, was wiederum die Möglichkeit gibt, dass jeder seine Gelegenheit bekommt, seine Einkäufe so häufig wie möglich erledigen zu können. Das bringt viele Vorteile mit sich. Doch wie verteilen sich die Termine für den verkaufsoffenen Sonntag? Hier gibt es die schnelle Übersicht, die regelmäßig aktualisiert wird:-03.02.2019 in Handewitt-03.02.2019 in Brunsbüttel-10.02.2019 in Handewitt-17.02.2019 in Neumünster-17.02.2019 in Handewitt-24.02.2019 in Handewitt-03.03.2019 in Kiel-03.03.2019 in Eckernförde-03.03.2019 in Henstedt-Ulzburg-03.03.2019 in Handewitt-10.03.2019 in Handewitt-17.03.2019 in Eckernförde-17.03.2019 in Husum-24.03.2019 in Eckernförde-24.03.2019 in Bad Bramstedt-31.03.2019 in Neumünster-31.03.2019 in Geesthast-31.03.2019 in Eckernförde-31.03.2019 in Itzehoe-31.03.2019 in Heide-07.04.2019 in Eckernförde-14.04.2019 in Eckernförde-14.04.2019 in Barmstedt-21.04.2019 in Eckernförde-28.04.2019 in Bargteheide-28.04.2019 in Kiel-28.04.2019 in Eckernförde-28.04.2019 in Henstedt-Ulzburg-28.04.2019 in Brunsbüttel-28.04.2019 in Husum-05.08.2018 in Preetz-05.08.2018 in Lütjenburg-05.08.2018 in Eckernförde-12.08.2018 in Barsbüttel-12.08.2018 in Eckernförde-19.08.2018 in Eckernförde-19.08.2018 in Prisdorf-26.08.2018 in Eckernförde-26.08.2018 in Rendsburg-05.05.2019 in Geesthacht-05.05.2019 in Eckernförde-05.05.2019 in Elmshorn-05.05.2019 in Buchen-12.05.2019 in Eckernförde-02.06.2019 in Eckernförde-09.06.2019 in Eckernförde-16.06.2019 in Eckernförde-23.06.2019 in Eckernförde-30.06.2019 in Eckernförde-21.07.2019 in Lübeck-18.08.2019 in Kiel-01.09.2019 in Geesthacht-01.09.2019 in Henstedt-Ulzburg-01.09.2019 in Rendsburg-01.09.2019 in Elmshorn-12.09.2019 in Bargteheide-29.09.2019 in Neumünster-29.09.2019 in Itzehoe-29.09.2019 in Husum-06.10.2019 in Kiel-06.10.2019 in Brunsbüttel-13.10.2019 in Husum-13.10.2019 in Buchen-27.10.2019 in Neumünster-27.10.2019 in Heide-03.11.2019 in Lübeck-03.11.2019 in Henstedt-Ulzburg-03.11.2019 in Elmshorn-03.11.2019 in Itzehoe-03.11.2019 in Brunsbüttel-10.11.2019 in GeesthachtWeitere Informationen findet ihr hier