Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Kiel 2017

Was ist der verkaufsoffene Sonntag?

An einem verkaufsoffenen Sonntag sind Läden wie beispielsweise Lebensmittelmärkte Shopping Malls oder einfache Modeläden von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

An dem verkaufsoffenen Sonntag müssen jedoch nicht alle Läden mitmachen.Der Verkaufsoffene Sonntag ist ein Tag an dem Läden freiwillig ihre Rolladen hochziehen können und den Kunden einen entspannten Tag verschaffen können. Normalerweise ist es den Shops nicht gestattet sonntags zu öffnen, außer eben Tankstellen und Bäckereien, doch es gibt einige Termine an denen sonntags Besorgungen erledigt werden können. Es haben an folgenden Tagen Elektronikmärkte, Kaufhäuser, Modegeschäfte und Baumärkte geöffnet. Die verkaufsoffenen Sonntage in Kiel sind am 11. Juni 2017, am 16. September 2017, am 01. Oktober 2017 im Kieler Bauern und Reginalmarkt und am 05. November 2017 durch die Skandinavien Tage.Weitere Informationen zum verkaufsoffenen Sonntag in Schleswig-Holstein findet ihr hier