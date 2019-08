Hochzeitsmesse Kiel - 25. FESTIVAL der HOCHZEIT im Kieler Schloss am 1. und 2. Februar 2020

Kiel : Kieler Schloss - Alle Räume |

Die erste und exklusivste Adresse in Sachen Hochzeitsmesse: Hochzeitsmesse Kiel - FESTIVAL DER HOCHZEIT im Kieler Schloss!

Oft kopiert - Nie erreicht!



Jubiläums-HOCHZEITSMESSE KIEL - 25. FESTIVAL der HOCHZEIT

am 1. und 2. Februar 2020 NUR im KIELER SCHLOSS.

Die älteste und größte Hochzeitsmesse in Norddeutschland

mit außergewöhnlichem und exclusivem Angebot feiert 25jähriges Jubiläum!



90 Aussteller, darunter 12 Brautausstatter und 2 Herrenmodendesigner erwarten die Heiratswilligen auf der "Rundum-Sorglos-Hochzeitsmese" im Kieler Schloss auf dem 25. FESTIVAL der HOCHZEIT!



WILLKOMMEN auf SCHLESWIG-HOLSTEINS ÄLTESTER - seit 1995 - und GRÖSSTER HOCHZEITSMESSE - der Hochzeitsmesse Kiel - FESTIVAL der HOCHZEIT auf 3.800 qm Ausstellungsfläche - mit einem außergewöhnlichen, nicht alltäglichen Angebot an Produkten, und der umfangreichsten Auswahl an Braut- und Festmode an einem Ort in Norddeutschland am 1. und 2. Februar 2020 von 10.00 -17.00 h in allen Räumen des Kieler Schlosses incl. Schauenburgerhalle.



Mit einem Besuch der "Rundum-Sorglos-Hochzeitsmesse-Kiel" abseits seelenloser und nüchterner Messehallen im exclusiven Ambiente des Kieler Schlosses, können Sie an einem Tag Ihre komplette Hochzeit oder jede andere Feier und jedes andere Fest und Event planen, organisieren und buchen, von A bis Z.



deen und Anregungen, nicht nur für eine unvergessliche Hochzeit, sondern auch

für Ambiente, Design + Lifestyle sowie alle anderen Feste, wie Verlobung, Taufe, Geburtstag

Jubiläen, Betriebsfeiern, ABI-Bälle, Konfirmationen und andere Feiern und Events, bieten 90 Aussteller auf Schleswig-Holsteins ältester, exklusiver und bekanntester Hochzeitsmesse, der Hochzeitsmesse Kiel - 25. FESTIVAL der HOCHZEIT, auf 3.800 qm Ausstellungsfläche in allen Räumen des Kieler Schlosses, incl. Schauenburgerhalle am 1. und 2. Februar 2020.



Aber auch jenen, die dem Brautpaar zum Ehrentag eine Freude machen wollen, möchte die Hochzeitsmesse Kiel -25. FESTIVAL der HOCHZEIT mit einer Fülle von Anregungen und Tipps zu kleineren bis größeren Geschenken behilflich sein. So findet der Besucher u.a. Trauringe, zauberhafte Schmuckpreziosen, Schuhe, Frisuren, Aussteuer-Wäsche, Hochzeitstorten, Büffett-Ideen, Hochzeitsfotos und -reisen, Glas, Geschirr, Porzellan, Möbel, Blumenarrangements, Stoffe und Gardinen, Traumautos, Hochzeitsorganisation, Verpackungsservice, kurz: alles, was noch zur Hochzeit gehört, incl. magischer Hochzeitsstimmung auf der Hochzeitsmesse Kiel im Kieler Schloss.



Auch das Silber- und Gold-Paar, selbst gleichge-schlechtliche Paare und die Hochzeits-sellschaft finden im emotional geprägten Umfeld eine Fülle von Anregungen, Nützliches, Extravagantes, Skurriles, Preisgünstiges, Repräsentatives

- oder auch nur schlicht - Weiterzuverschenkendes. Oder gönnen sich ganz einfach einen romantischen Tag. Nicht zuletzt mag der eine oder andere frühzeitig auf der Hochzeitsmesse Kiel durch Messerabatte preisgünstig einkaufen.



Längst Verheiratete finden beiläufig Geschenk- oder Planungs-Ideen für eine Geburtstags-, Verlobungs- oder Jubiläumsfeier. Für die Erneuerung des Eheversprechens, für eine Konfirmation, für den Glanz einer Betriebsfeier, den feinen Zwirn für einen Gala-Ball oder eine schlichte Party. Und jede Menge Einrichtungsideen auf der Hochzeitsmesse Kiel.



Ein große Auswahl an Hochzeits-, Abend- und Festkleidung für Schwangere sowie gleichgeschlechtliche Paare runden die Angebotspalette ab.



Save the date: 1. und 2. Februar 2020 von 10.00 h - 17.00 h in allen Räumen des Kieler Schlosses.