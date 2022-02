Bezirksvorsitzender der Freien Wähler besucht die Kolpingstadt Kerpen

Kerpen : Rathaus |

(Rhein-Erft-Kreis/Köln) Auf Einladung von David Held besuchte Torsten Rüdiger Ilg die Freunde des Bürger Bündnis Kerpen / Freie Wähler.



„Die Vernetzung der Freien Wähler auf Stadt, Kreis und Land, die Bündelung von Ressourcen und die Unterstützung untereinander sind mir persönlich besonders wichtig in dieser Zeit“, so Ilg. „Die Strukturen der Freien Wähler bringen nicht nur Vorteile, sondern können aufgrund der politischen Landschaft auf Stadt, Land und Kreis auch zu Nachteilen führen hierzu werden wir versuchen gemeinsam die Vorteile zu stärken und die Nachteile zu minimieren, dies gelingt nur gemeinsam, so Ilg weiter.„Die Unabhängigkeit der Wählergemeinschaften vor Ort ist sehr wichtig, dies sollte aber nicht zu einer Isolierung führen. Der unverbindliche aber auch regelmäßige Austausch und die Vernetzung helfen allen Akteuren vor Ort, denn nicht jeder muss das Rad neu erfinden , so Held ergänzendDavid Held der nicht nur Vorsitzender des Bürger Bündnis Kerpen / Freie Wähler und stellvertretender Kreisvorsitzender Freie Wähler Rhein Erft, sondern auch Stellvertretender Bezirksvorsitzender der Freien Wähler Mittelrhein ist freute sich über den Besuch von Torsten Rüdiger Ilg in der Kolpingstadt Kerpen und den regen Austausch. Weitere Themen waren u.a. die Landtagswahl, die Zusammenarbeit mit Wählergemeinschaften vor Ort und die Mitgliederentwicklung.