Zahnzusatzversicherungen: Lohnt sich der Abschluss?

1. Zahnzusatzversicherungen decken meist nicht alle privaten Zuzahlungen zu 100% ab.2. Zahlreiche Versicherungsunternehmen verlangen Wartezeiten, bevor die Leistungen der Versicherung in Anspruch genommen werden können. Hier kann der Beginn 01.12.2021 von großem Nutzen sein.3. Wenn Sie Wert auf eine höherwertige Versorgung und Zahnästhetik legen, ist an eine Zusatzversicherung zu denken. Beachten: In vielen Verträgen sind die Leistungen begrenzt, manche Tarife schließen besonders teure Versorgungen wie Inlay oder Implantat sogar aus.Nähere Infos gerne bei uns zu erweiterten telefonischen Servicezeiten: Mo-Fr. 07:00-20:00 Uhr und Sa. 08:00-16:00 Uhr