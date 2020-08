Zahlt die Auslandsreise Krankenversicherung bei Corona?

Kein COVID-19-Ausschluss bei der Gothaer„Für Gothaer Kunden ist COVID-19 als Erkrankung im Rahmen der Auslandsreisekrankenversicherung abgedeckt – wie auch alle anderen medizinisch notwendigen Heilbehandlungen. Damit finden auch Rücktransporte wie tariflich festgelegt statt“, so Stefan Koch, Leiter Produktmanagement bei der Gothaer Krankenversicherung AG. Das bedeutet: Abgedeckt sind die Kosten für medizinisch notwendige Heilbehandlungen aufgrund von Krankheit und Unfallfolgen. COVID-19 ist also bei der Gothaer als normale Krankheit versichert, unabhängig davon, ob die Weltgesundheitsorganisation eine Krankheit als Pandemie einstuft:Einzige Ausnahme ist, wie bei allen anderen Erkrankungen auch, dass jemand bereits mit ärztlich diagnostizierter Corona-Erkrankung ins Ausland reist und sich dann dort in ärztliche Behandlung begibt. Hier entfällt die Leistungspflicht.Vor Reiseantritt bestehende Versicherung prüfenVor Reiseantritt sollte man seine Auslandsreisekrankenversicherung allerdings genau überprüfen. Es gibt Versicherungsunternehmen, die im Rahmen ihrer Allgemeinen Versicherungsbedingungen den Versicherungsschutz bei Erkrankungen aufgrund von Epidemien und Pandemien kategorisch ausschließen. Bei anderen Unternehmen wiederum ist der Ausschluss auf solche Länder begrenzt, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Beides ist bei der Gothaer nicht der Fall. Für COVID-19 leistet die Gothaer jeweils im tariflich versicherten Umfang.Das Versicherungsbüro Herb e. K. gibt es nun seit 1. Januar 1995 in Kempten. Dabei wurde es u. a. mit dem Unternehmer-Ass® in 2017 als eines der bundesweit besten Versicherungs-Agentur-Betriebe ausgezeichnet. 2018 folgte die Nominierung zum Innovationspreis Bayern. Jürgen Herb ist Exklusivvermittler der Gothaer Allgemeinen Versicherung und deren Partner wie Roland Rechtsschutz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen alle über entsprechende Ausbildungen (Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK, Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen IHK) und langjährige Berufserfahrungen.Kontakt & ServicesJürgen HerbFachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung IHK - Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH Kaiserslautern)Telefon 0831-574646Telefax 0831-574647@-Mail juergen.herb@gothaer.deInternet www.sicHERBesser.de und www.facebook.com/sicherbesserGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten