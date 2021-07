WICHTIGE TIPPS an unsere Kunden zum Hagel-Ereignis vom 24.07.2021 in Kempten und Umgebung

• Schnelle Meldung des Hagelschadens unter Angabe der Versicherungsnummer• Wir werden den an den Fahrzeugen entstandene Hagelschäden in jedem Fall besichtigen. Aus diesem Grunde prüfen wir gerade, in welchen Regionen der Schwerpunkt des Hagels liegt. Gegebenenfalls werden wir eine zentrale Besichtigung und direkte Sofortregulierung des Schadens vornehmen. Für eine Terminvereinbarung werden wir uns hierzu gesondert mit den Betroffenen in Verbindung setzen.• Bitte bis dahin keine selbst beauftragten Kostenvoranschläge oder Gutachten einreichen und mit der Reparatur des Schadens warten• Es hilft uns sehr, wenn momentan von Rückfragen zum Bearbeitungsstand abgesehen. In dringenden Fällen: 0831-574646