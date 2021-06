Wer hat Anspruch auf einen Kita-Platz?

Wer hat Anspruch auf einen Betreuungsplatz? Was ist ein Kita-Gutschein? Und wenn ich leer ausgehe: Was muss ich tun bei einer Kita-Platz-Klage? Hier gibt’s Antworten im Blog des ROLAND Rechtsschutz: http://bit.ly/rlnd_kita Übrigens: Gerne bieten wir auch Online-Videoberatung/en an – bequem & sicher. JETZT zu erweiterten telefonischen Servicezeiten: Mo-Fr. 07:00-20:00 Uhr und Sa. 08:00-16:00 Uhr unter 0831-574646