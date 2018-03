Vorstellung von Jürgen Herb Kandidat IHK Schwaben Wahl 2018

Am 25. Juni beginnt die Wahl 2018 zur Regionalversammlung Kempten/Oberallgäu.Jürgen Herb stellt sich als Kandidat auf und möchte sich bei wahlberechtigten Mitgliedsunternehmen der IHK persönlich vorstellen.Er ist 55 Jahre alt, Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaG seit 1995 und wohnhaft in Kempten.Der Fachmann für den Mittelstand (IHK) ist auch langjährig Mitglied im Prüfungsausschuss für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen.Sie finden den Kandidat Jürgen Herb auf der Liste in der Wahlgruppe 02 Distribution – Handel, Handelsvermittlung, verbrauchernahe Dienstleistungen.Wann?Donnerstag, 03.05.2018, 18.30 UhrWo?mySkylounge, Beethovenstraße 3, 87435 Kempten (Allgäu), Foyer im 13. OG.Die Vorstellung startet mit ca. 15 Minuten Input und anschließend Fragen & Antworten.Die Veranstaltung ist für wahlberechtigten Mitgliedsunternehmen der IHK kostenfrei.Infos unter Telefon: +49 0831 574646 oder info@sicHERBesser.de oder https://tinyurl.com/sicHERBesserIHKWahl2018 Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihr Kommen.Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für Versicherungsbüro Herb e. K. Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu)