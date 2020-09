Voller Erfolg für das Firmennetzwerk „Allgäuer Unternehmer-Service“: Zahlreiche Besucher beim Business-Frühstück in Kempten (Allgäu).

Rund 25 Teilnehmer besuchten die Networking-Veranstaltung für Allgäuer Firmen, Unternehmer und Freiberufler im Hotel St. Raphael in Kempten. Das Event bot eine gelungene Mischung aus einem köstlichen Frühstücks-Buffet, interessanten Gesprächen sowie spannenden Impulsvorträgen. Dabei war dem Team um Jürgen Herb auch die Einbindung von digitalen Plattformen während der Veranstaltung sehr wichtig.Der Baustein betriebliche Krankenversicherung (bKV) generiert dabei erlebbare Mehrwert für Mitarbeiter und Arbeitgeber. „So schaffen Sie den demografischen Wandel und seine Herausforderungen in Ihrem Unternehmen“ so Rainer Ebenkamp, Leiter Gesundheit, welcher aus Köln per Videokonferrenz live zu geschaltet war.Das nächste ALLGAEUER.UNTERNEHMER*INNEN.FORUM #2021 ist bereits in Planung. #sicherbesser #gothaer #kraftdergemeinschaft #allgaeu