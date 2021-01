Verbraucherschutz durch DIN-Norm 77230 einmal mehr definiert!

Diese wurde durch namhafte Vertretern aus der Wissenschaft und von Verbraucherseite gemeinsam erarbeitet.Laut Jürgen Herb können bei Beratungsgesprächen Vermittler als auch Verbraucher einmal mehr auf einen anerkannten Analysestandard setzen. „Dadurch sind unsere Kunden objektiv und wissenschaftlich abgesichert. Sie erfahren mittel- und langfristige Kostenersparnisse.“ so der langjährig tätige Allgäuer Fachwirt für Finanzberatung IHK.Die Analyse ist dabei die Grundlage der Beratung: Zunächst steht die Sicherung des finanziellen Grundbedarfs im Fokus. Dabei werden vor allem existenzgefährdende Risiken wie Krankheit, allgemeine Haftungsrisiken, spezielle Haftungsrisiken (private Tierhaltung, Ehrenamt und so weiter) oder Arbeitskraftverlust erfasst. Bedarfsstufe 2 beschäftigt sich mit dem Erhalt des Lebensstandards, etwa in der Rentenphase. In Bedarfsstufe 3 geht es um dessen Ausbau durch die Schaffung finanzieller Spielräume zur Erreichung individueller Lebensziele wie der Erwerb von Wohneigentum oder die Finanzierung der Ausbildung der Kinder. Laut Dr. Klaus Möller, Initiator und Obmann des Normausschusses, schätzen es viele Verbraucher, wenn objektiv und transparent nach DIN-Norm 77230 analysiert wird. Das trägt zu einem guten Vertrauensverhältnis zum Vermittler bei. *)Kurz: Eine ganzheitliche Beratung, die sich eng an den Lebensphasen, Bedürfnissen und Zielen orientiert und dabei die persönliche finanzielle Leistungsfähigkeit im Auge behält.*) Quelle: DIN Pressemitteilung 2019-01-10