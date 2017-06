Unternehmer-Ass® 2017: Das Versicherungsbüro Herb ist eine der bundesweit besten Agentur-Betriebe!

Versicherungsagentur

und den besten deutschen VersicherungsmaklerDie Jury, bestehend aus Versicherungsmagazin, BVK und Institut Ritter, hat nach ausführlicher Aus- und Bewertung getagt.Das Versicherungsbüro Herb hat es in die Auswahl der besten 6 Betriebe geschafft.„Wir gratulieren zu Ihrer unternehmerischen Leistung im Aufbau und in der Entwicklung Ihres Unternehmens!“ so Dana Pacia, Projektkoordinatorin & Prokuristin im Institut Ritter GmbH.„Darauf sind wir stolz. Sehe ich diese Experten-Bewertung doch als Bestätigung für unseren bisherigen, erfolgreichen Weg in einer stark im Wandel stehenden Branche.“ so Jürgen Herb, Inhaber und Leiter des Versicherungsbüros Herb in Kempten.Das Versicherungsbüro Herb e. K. ist seit 1995 erfahrenes Dienstleistungsbüro im Allgäu und Exklusivvermittler der Gothaer Allgemeinen Versicherung und deren Partner wie Roland Rechtsschutz. Die Mitarbeiter verfügen alle über entsprechende Ausbildungen (Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK, Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen IHK) und langjährige Berufserfahrungen. Mittelpunkt der Arbeit für Gewerbliche Kunden ist die zertifizierte Beratung in Form der Gothaer Risiko-Analyse sowie für Private Kunden die qualifizierte Beratung in Form der Gothaer Konzeptberatung. Angeboten werden alle Versicherungssparten.