Stabiler Beitrag und starkes Leistungspaket in der Jagdhaftpflicht der Gothaer

„Wir haben im vergangenen Jahr gleich eine Reihe von hochwertigen Leistungserweiterungen auf die Beine gestellt und die Jagdhaftpflichtversicherung durch unsere Drohnen-Kaskoversicherung ergänzt sowie ein attraktives Kooperationsprogramm in Form einer Wissensplattform für Jungjägerinnen und Jungjäger auf den Weg gebracht“, fasst Jürgen Herb, Gothaer Ansprechpartner Jagd in Kempten, zusammen. „Daher freue ich mich sehr, dass wir mit der Jagdhaftpflicht im kommenden Jahr bei unserer Versicherungsgemeinschaft nicht nur mit starken Versicherungsleistungen, sondern auch mit Beitragsstabilität punkten können“, sagt Herb. Auch ein lückenloser Schutz vom Status des Jagdscheinanwärters bis zur Prüfung und darüber hinaus ist durch die neue Vereinbarung von Jungjägerversicherung und Jagdhaftpflicht gewährleistet – und zwar ohne, dass es eines zusätzlichen Vertrages bedarf.„Vor allem das Thema Drohnen und Kitzrettung war 2021 bei den Jägerinnen und Jägern ein gefragtes Versicherungsthema“, resümiert Jürgen Herb. Drohnen werden inzwischen regelmäßig eingesetzt, um die häufig in Wiesen versteckten Rehkitze zu finden und zu retten, bevor dort Mähdrescher zum Einsatz kommen. Daher hat die Gothaer ihren Versicherungsschutz um eine Drohnenkasko-Versicherung erweitert.An den Bedürfnissen der Versicherten orientierte Versicherungsleistungen sorgen für Erfolg: Mit einem Marktanteil von mehr als 40 Prozent ist die Gothaer Marktführer im Bereich Jagdversicherung und zudem mehrfacher Testsieger im Bereich Jagdhaftpflicht.