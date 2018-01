sicHERBesser-Info-Stand bei der 21. Allgäuer Lehrstellenbörse

Für moderne Unternehmen wie das Versicherungsbüro Herb e. K. aus Kempten ist dieser Samstag im März seit Jahren ein "Pflichttermin". Hier werden frühzeitig Kontakte zu qualifizierten Bewerbern geknüpft. „Unsere Vision, in unserer Allgäuer Heimat nachhaltig, zukunftsorientiert und innovativ zu Leben und zu Wirtschaften erreichen wir nur mit einer starken Berufs-Ausbildung.“ so Jürgen Herb, Inhaber und Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank in Kempten. So wird die Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK) an mehreren Standorten der Gothaer Versicherungen angeboten.



Das Versicherungsbüro Herb ist dabei als eines der bundesweit besten Agentur-Betriebe in 2017 mit dem Unternehmer-Ass® ausgezeichnet worden. Quelle: Versicherungsmagazin, BVK und Institut Ritter.

Die Veranstalter erwarten auch dieses Jahr zahlreiche Besucher, welche sich am Sa. 03.03.2018 von 9.00 bis 15.00 Uhr über die vielfältigen weiteren Berufsausbildungsmöglichkeiten informieren. Der Infostand befindet sich im Gebäude der Staatlichen Wirtschaftsschule/Staatliche Berufsschule II, Raum 223, Wiesstraße 30 in Kempten.



