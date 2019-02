sicHERBesser Aktionstag im März: Moped WUNSCHKENNZEICHEN 2019

Startet sicHERBesser durch:





Das neue Verkehrsjahr beginnt am 1. März. Mit unserer Mopedversicherung könnt Ihr Euch auf umfassenden Versicherungsschutz zum günstigen Beitrag verlassen.



Wann?



Donnerstag, 07.03.2019 – 09 – 18.00 Uhr



Was?

• wertvolle Tipps für den Frühjahrscheck fürs Moped und Auto

• Haftpflichtschutz für nur 59,00 Euro im Jahr.

• Absicherung auch bei Diebstahl

• Sondertarif ohne Alterseinschränkung gültig ab 01.03.2019

• Persönliche Auswahl von Moped & Roller-KENNZEICHEN



Wo?

in Eurer Generalagentur Herb e. K. · 87437 Kempten (Allgäu) Kaufbeurer Straße 89 · Telefon 0831 574646



