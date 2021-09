Neue Mobilität und clevere Einsparmöglichkeiten als wichtige Themen beim Business-Frühstück in Kempten

Schrittweise findet der Mittelstand einen Weg zurück in die Normalität. Doch welche Herausforderungen und Learnings aus der Corona Krise beschäftigen Unternehmen?„Diese Zeiten stellen die Unternehmensverantwortliche/n auch weiterhin vor wichtige Fragen.“ so Jürgen Herb, Initiator des ALLGAEUER.UNTERNEHMER*INNEN.FORUM #2021Rund 25 Teilnehmer besuchten die Networking-Veranstaltung für Allgäuer Firmen, Unternehmer und Freiberufler im Hotel St. Raphael in Kempten am Do., 16.09.2021.Das Event bot eine gelungene Mischung aus einem köstlichen Frühstücks-Buffet, interessanten Gesprächen sowie spannenden Impulsvorträgen.Durch die Veranstaltung konnte übrigens auch die Arbeit im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach mit einer Spende unterstützt werden. Nachdem es derzeit in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt nahm Brigitte Waltl-Jensen vom Kinderhospiz im Allgäu e.V. die Zusage seitens Jürgen Herb gerne entgegen.„Ein gutes Netzwerk ist eine Quelle zum Erfolg.“ war im Anschluss durchweg die positive Resonanz seitens der Besucher*innen. „Das Businesstreffen ist informativ und man lernt neue, interessante Menschen kennen. Es lohnt sich als Allgäuer Unternehmer/in dabei zu sein!“Interessenten können sich übrigens unter service.herb@gothaer.de anmelden. Das nächste ALLGAEUER.UNTERNEHMER*INNEN.FORUM #2022 ist bereits in Planung.