Mehr Sicherheit fürs Smart Home

Unter Federführung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde deshalb jetzt ein neuer europäischer Standard definiert, der für mehr Sicherheit bei Smart Home Anwendungen und Geräten führen soll. Alle Infos gibt’s hier: https://bit.ly/bsi_smarthome Und wenn Sie Fragen zum passenden Versicherungsschutz haben: Sprechen Sie uns an!Posted on 20. Juli 2020 by MeBö