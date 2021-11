Kompetente AUS- UND FORTBILDUNGEN für Jäger*innen im Allgäu!

Die JAGDSCHULE des Kreisjagdverband Kempten e.V. blickt mittlerweile auf 50 Jahre erfolgreiche Lehrgänge zurück. Reinhard Ochsenbauer und sein Team konnten stets den Kursteilnehmer*innen beste Referenten wie erfahrene Berufsjäger, Wildbiologen und Fachleute präsentieren.So auch im Rahmen des laufenden Kurses für JAGDSCHEIN Anwärter*innen mit Jürgen Herb vom Gothaer Versicherungsbüro in Kempten.„Wenn doch einmal etwas passiert, möchten Sie zuverlässig abgesichert sein. Mit den Gothaer Jagdversicherungen sichern Sie alle wichtigen Risiken rund um die Jagd zuverlässig und günstig ab.“ So der langjährig erfahrene Experte für Jagdversicherungen. So unterstützt die Gothaer auch die neue Wissensplattform für Jagdscheinanwärter und Jungjäger. Weitere Informationen zum Programm Waidgefährte sind hier verfügbar: zeiss.de/waidgefaehrte