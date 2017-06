Im Rahmen vhs – Verbraucherbildungstag: Entgeltumwandlung statt Altersarmut – Warum & wie gesetzliche Ansprüche nützen!

Im Alltag stehen die Verbraucher oft vor der Herausforderung sich in der Vielfalt und Komplexität von Angeboten und Dienstleistungen zurecht zu finden.In diesem Jahr widmen wir unseren Verbraucherbildungstag dem Schwerpunkt Pflege und Altersvorsorge!An Verbraucherbildungstag der VHS Kempten am 15.07.2017 bietet diese folgende kostenfreie Vorträge und Informationsmöglichkeiten:VortragsprogrammEntgeltumwandlung statt AltersarmutWarum & wie gesetzliche Ansprüche nützen!10:00-10:45 UhrReferent: Jürgen Herb, Kaufmann für Versicherungen, Fachmann für Mittelstand IHK KölnImmobilien zur finanziellen Vorsorge im AlterLohnt sich das?11:00-11:45 UhrReferent: Walter Krüger, Dipl.-Betriebswirt (FH)Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, PatientenverfügungTreffen Sie Vorsorge!12:00-12:45 UhrReferentin: Helmut Gockel, RechstanwaltRente bei Berufs- und ErwerbsminderungAnspruchsvoraussetzungen und Durchsetzung13:00-13:45 UhrReferent: Thomas Hoch, RechtsanwaltBeschäftigung von Pflegekräften aus dem AuslandIst das sinnvoll und was ist dabei zu beachten?14:00-14:45 UhrReferentin: Yvonne Spöcker, zertifizierte PflegeberaterinPflegegradeWas bedeuten sie im Vergleich zu Pflegestufen?15:00-15:45 UhrReferent: Hans-Peter Albrecht, AOK PflegeberaterWann?Sa., 15.07.2017Beginn 10.00 UhrWo?VHS Kempten, Bodmanstr. 2, 87435 Kempten, Tel. 0831-704965-0info@vhs-kempten.de – www.vhs-kempten.deWussten Sie schon?Die VHS Kempten ist vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als Stützpunkt für Verbraucherbildung ausgezeichnet!Impressum gemäß TelemediengesetzJürgen HerbFachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung (IHK Bodensee)Telefon 0831-574646Telefax 0831-574647@-Mail juergen.herb@gothaer.deInternet www.sicHERBesser.de und www.facebook.com/sicherbesserGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 KemptenÖffnungszeitenMo - Fr 9 - 12.30 Uhrund nach Vereinbarung---------------------------------------------------------------------------------------Eingetragen als Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 4der Gewerbeordnung unter der Registrierungsnummer HRA 8046 beimDIHK Berlin, Deutscher Industrie- und Handelskammertag,Breite Str. 29, 10178 BerlinTelefon 0180 5 005850 (Telekom 0,14 EUR/Min.)Registrierungsnr.: D-K1B0-Z5QSJ-98Internet www.vermittlerregister.info oder www.vermittlerregister.org