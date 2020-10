„Dorn – der Wirbelflüsterer“ Schnell wirksame Selbsthilfe für den Rücken und weitere Gesundheitsprobleme - 10.10.2020 VHS Kempten

Dorn – der Wirbelflüsterer“ Schnell wirksame Selbsthilfe für den Rücken und weitere Gesundheitsprobleme„Der Patient ist der Therapeut, ich bin nur sein Helfer.“ war einer der Kernsätze des Allgäuer Bauern Dieter Dorn, dessen sanfte Gelenk- und Wirbelkorrektur zum Selbermachen sich in gut drei Jahrzehnten weltweit verbreitet hat.Bei der Behandlung soll der Betroffene sein eigenes „Betriebssystem“ verstehen lernen, um sich im Ernstfall selbst helfen und Problementstehungen erkennen um ihnen vorbeugen zu können. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur Rückenschmerzen. Die Organe im Körper werden über die Nervenbahnen gesteuert, und dies kann durch Wirbelfehlstellungen blockiert werden. Dann funktioniert das entsprechende Organ nicht optimal und es können erhebliche Gesundheitsprobleme entstehen. Sanfte Wirbelblockadenlösung kann oft Schmerzen sofort beenden und Heilungsprozesse auslösen.Zum Seminar gehören Selbsthilfe-Übungen, die Zusammenhänge zwischen Wirbeln, Nerven und Organen, Hintergründe, häufige Ursachen (Sitzen, Liegen, Stehen, Tragen etc.) und Vorbeugung. Jeder kann seine Problemstellungen mitbringen.Franz Josef Neffe hat 1998 mit Dieter Dorn eines der ersten Bücher über die Dorn-Methode herausgebracht. Die Dorn-Methode wendet er schon seit 1990 an. Er berichtete auf fast allen deutschen und schweizer Dorn-Kongressen davon und organisierte jahrelang die Dorn-Kongresse mit. Seit 2000 bildet er selbst aus. https://www.youtube.com/watch?v=5UWERYRgQ-c&t=14s Heilen mit dem Wirbelflüsterer - mein Interview zum ThemaBitte mitbringen: Massageöl, Handtuch, legere Kleidung und flache Schuhe.Zeiten 1 Tag, 10.10.2020Samstag, 10:00 - 17:00 Uhr,Anzahl 1 Termin(e)Leitung Franz Josef Neffe, Dorn & Breuß Massage-TherapeutNummer G0300UOrt vhs Kempten, Bodmanstraße 2, 87435 Kempten (Allgäu), Raum 104, I. StockPreis Preis: 80,00 €